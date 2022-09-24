https://ria.ru/20220924/nato-1819131402.html

Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией

Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией - РИА Новости, 24.09.2022

Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией

НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на Украине, но рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:18

2022-09-24T11:18

2022-09-24T11:18

специальная военная операция на украине

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клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на Украине, но рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис."Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон... Это очень напряженная ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий", - заявил Йоханнис во время рабочего визита в США.Он отметил, что Румыния готовится к любому сценарию, но рассчитывает на мирные переговоры между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html

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Ольга Фомченкова

в мире, румыния, россия, украина, клаус йоханнис, нато