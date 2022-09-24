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Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/nato-1819131402.html
Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией
Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией
НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на Украине, но рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:18
2022-09-24T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
россия
украина
клаус йоханнис
нато
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на Украине, но рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис."Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон... Это очень напряженная ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий", - заявил Йоханнис во время рабочего визита в США.Он отметил, что Румыния готовится к любому сценарию, но рассчитывает на мирные переговоры между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html
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в мире, румыния, россия, украина, клаус йоханнис, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Россия, Украина, Клаус Йоханнис, НАТО
11:18 24.09.2022
 
Президент Румынии заявил, что НАТО не собирается воевать с Россией

Президент Румынии Йоханнис: НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на Украине, но рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон... Это очень напряженная ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении, но мы настроены на любой сценарий", - заявил Йоханнис во время рабочего визита в США.
Он отметил, что Румыния готовится к любому сценарию, но рассчитывает на мирные переговоры между Россией и Украиной.
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияРоссияУкраинаКлаус ЙоханнисНАТО
 
 
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