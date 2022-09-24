https://ria.ru/20220924/nato-1819117345.html

В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО

В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО - РИА Новости, 24.09.2022

В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО

Риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине, заявил в интервью РИА РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:33

2022-09-24T09:33

2022-09-24T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

петер сийярто

генеральная ассамблея оон

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто."Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть, пока идет (кризис на Украине – ред.)..., существует и опасность эскалации. Вот почему я сожалею о том, что уже пятница, ведь, прибыв (в Нью-Йорк) в понедельник, я надеялся, что Генассамблея ООН принесет какие-то хорошие вести", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Всемирная организация остается "наиболее подходящим местом" для обсуждения вопросов, связанных с восстановлением мира в различных уголках планеты."Однако сейчас уже пятница, и ситуация еще хуже, чем она была в понедельник, - считает Сиярто. Он добавил, что "если мы не остановим это, то последствия будут колоссальными".

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, нато, петер сийярто, генеральная ассамблея оон