В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО
Сийярто: риск конфликта России и НАТО сохраняется, пока продолжается кризис на Украине
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
"Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть, пока идет (кризис на Украине – ред.)..., существует и опасность эскалации. Вот почему я сожалею о том, что уже пятница, ведь, прибыв (в Нью-Йорк) в понедельник, я надеялся, что Генассамблея ООН принесет какие-то хорошие вести", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Всемирная организация остается "наиболее подходящим местом" для обсуждения вопросов, связанных с восстановлением мира в различных уголках планеты.
"Однако сейчас уже пятница, и ситуация еще хуже, чем она была в понедельник, - считает Сиярто. Он добавил, что "если мы не остановим это, то последствия будут колоссальными".
19 сентября, 08:00Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России