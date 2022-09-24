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В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/nato-1819117345.html
В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО
В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО - РИА Новости, 24.09.2022
В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО
Риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине, заявил в интервью РИА РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:33
2022-09-24T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
петер сийярто
генеральная ассамблея оон
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто."Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть, пока идет (кризис на Украине – ред.)..., существует и опасность эскалации. Вот почему я сожалею о том, что уже пятница, ведь, прибыв (в Нью-Йорк) в понедельник, я надеялся, что Генассамблея ООН принесет какие-то хорошие вести", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Всемирная организация остается "наиболее подходящим местом" для обсуждения вопросов, связанных с восстановлением мира в различных уголках планеты."Однако сейчас уже пятница, и ситуация еще хуже, чем она была в понедельник, - считает Сиярто. Он добавил, что "если мы не остановим это, то последствия будут колоссальными".
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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в мире, украина, россия, нато, петер сийярто, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН
09:33 24.09.2022
 
В МИД Венгрии заявили об опасности открытого конфликта России и НАТО

Сийярто: риск конфликта России и НАТО сохраняется, пока продолжается кризис на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен – РИА Новости. Риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
"Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть, пока идет (кризис на Украине – ред.)..., существует и опасность эскалации. Вот почему я сожалею о том, что уже пятница, ведь, прибыв (в Нью-Йорк) в понедельник, я надеялся, что Генассамблея ООН принесет какие-то хорошие вести", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
Глава венгерского МИД выразил уверенность, что Всемирная организация остается "наиболее подходящим местом" для обсуждения вопросов, связанных с восстановлением мира в различных уголках планеты.
"Однако сейчас уже пятница, и ситуация еще хуже, чем она была в понедельник, - считает Сиярто. Он добавил, что "если мы не остановим это, то последствия будут колоссальными".
Украинские военные в Новоселовке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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