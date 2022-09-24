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Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/nagrady-1819150447.html
Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды
Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды - РИА Новости, 24.09.2022
Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды
Участникам специальной военной операции в филиале госпиталя им. Вишневского министерства обороны РФ вручены государственные награды, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:34
2022-09-24T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участникам специальной военной операции в филиале госпиталя им. Вишневского министерства обороны РФ вручены государственные награды, сообщили в ведомстве."Начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников в филиале № 2 ФГБУ 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - рассказали в министерстве.Муравлянников также передал военным слова благодарности от министра обороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Всего были вручены 11 орденов Мужества и одна медаль "За отвагу"."Хочу поблагодарить вас за мужество и храбрость, отвагу и самоотверженность, за то, что вы с честью выполнили свой долг по защите нашей страны, мирных жителей Донбасса", – отметил Муравлянников.После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
https://ria.ru/20220901/svo-1813605531.html
https://ria.ru/20220812/voennye-1809224371.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:34 24.09.2022
 
Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды

Раненым участникам спецоперации вручили 11 орденов Мужества и медаль "За отвагу"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участникам специальной военной операции в филиале госпиталя им. Вишневского министерства обороны РФ вручены государственные награды, сообщили в ведомстве.
"Начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников в филиале № 2 ФГБУ 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - рассказали в министерстве.
На церемонии вручения орденов Мужества - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Муравлянников также передал военным слова благодарности от министра обороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Всего были вручены 11 орденов Мужества и одна медаль "За отвагу".
"Хочу поблагодарить вас за мужество и храбрость, отвагу и самоотверженность, за то, что вы с честью выполнили свой долг по защите нашей страны, мирных жителей Донбасса", – отметил Муравлянников.
После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
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