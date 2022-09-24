https://ria.ru/20220924/nagrady-1819150447.html

Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды

Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды - РИА Новости, 24.09.2022

Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды

Участникам специальной военной операции в филиале госпиталя им. Вишневского министерства обороны РФ вручены государственные награды, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:34

2022-09-24T13:34

2022-09-24T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Участникам специальной военной операции в филиале госпиталя им. Вишневского министерства обороны РФ вручены государственные награды, сообщили в ведомстве."Начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников в филиале № 2 ФГБУ 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик", - рассказали в министерстве.Муравлянников также передал военным слова благодарности от министра обороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга. Всего были вручены 11 орденов Мужества и одна медаль "За отвагу"."Хочу поблагодарить вас за мужество и храбрость, отвагу и самоотверженность, за то, что вы с честью выполнили свой долг по защите нашей страны, мирных жителей Донбасса", – отметил Муравлянников.После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

https://ria.ru/20220901/svo-1813605531.html

https://ria.ru/20220812/voennye-1809224371.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)