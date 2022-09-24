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ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/naemniki-1819151718.html
ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области
ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области - РИА Новости, 24.09.2022
ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области
За минувшие сутки российские Воздушно-космические силы уничтожили в Николаевской области около 200 украинских боевиков и порядка трех сотен иностранных... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:44
2022-09-24T15:40
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
николаевская область
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские Воздушно-космические силы уничтожили в Николаевской области около 200 украинских боевиков и порядка трех сотен иностранных наемников, сообщили в Минобороны."Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков", — говорится в сводке.Еще один высокоточный удар ВКС нанесли по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Николаева и 61-й пехотной егерской бригады в окрестностях Терновки. Потери этих подразделений составили более 200 человек, три танка и 16 боевых бронированных машин.Серьезные потери понесли 14-я и 92-я механизированная бригады в районе Купянска, а также 66-я механизированная бригада в районе Щурово в ДНР — более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.Еще 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров, ликвидированы при попытке наступления 10-й горно-штурмовой бригады в направлении села Берестовое в ДНР. Там также уничтожено четыре единицы бронетехники.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, три склада боеприпасов, а также радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и норвежскую станцию контрбатарейной борьбы "Артур".В небе над Днепропетровской областью российский истребитель сбил украинский МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили семь беспилотников и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", три ракеты HARM и две "Точки-У".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220924/bespilotnik-1819152513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков: "Поражено пять пунктов управления ВСУ в районе Купянска"
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаевская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Россия
13:44 24.09.2022 (обновлено: 15:40 24.09.2022)
 
ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области

Минобороны России заявило о ликвидации до 300 иностранных наемников в Николаевской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские Воздушно-космические силы уничтожили в Николаевской области около 200 украинских боевиков и порядка трех сотен иностранных наемников, сообщили в Минобороны.
"Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков", — говорится в сводке.
Еще один высокоточный удар ВКС нанесли по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Николаева и 61-й пехотной егерской бригады в окрестностях Терновки. Потери этих подразделений составили более 200 человек, три танка и 16 боевых бронированных машин.
Серьезные потери понесли 14-я и 92-я механизированная бригады в районе Купянска, а также 66-я механизированная бригада в районе Щурово в ДНР — более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.
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Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС
Еще 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров, ликвидированы при попытке наступления 10-й горно-штурмовой бригады в направлении села Берестовое в ДНР. Там также уничтожено четыре единицы бронетехники.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, три склада боеприпасов, а также радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и норвежскую станцию контрбатарейной борьбы "Артур".
В небе над Днепропетровской областью российский истребитель сбил украинский МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили семь беспилотников и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", три ракеты HARM и две "Точки-У".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНиколаевская областьРоссия
 
 
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