https://ria.ru/20220924/naemniki-1819151718.html

ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области

ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области - РИА Новости, 24.09.2022

ВКС уничтожили до трехсот иностранных наемников в Николаевской области

За минувшие сутки российские Воздушно-космические силы уничтожили в Николаевской области около 200 украинских боевиков и порядка трех сотен иностранных... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:44

2022-09-24T13:44

2022-09-24T15:40

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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николаевская область

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские Воздушно-космические силы уничтожили в Николаевской области около 200 украинских боевиков и порядка трех сотен иностранных наемников, сообщили в Минобороны."Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков", — говорится в сводке.Еще один высокоточный удар ВКС нанесли по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Николаева и 61-й пехотной егерской бригады в окрестностях Терновки. Потери этих подразделений составили более 200 человек, три танка и 16 боевых бронированных машин.Серьезные потери понесли 14-я и 92-я механизированная бригады в районе Купянска, а также 66-я механизированная бригада в районе Щурово в ДНР — более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники.Еще 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров, ликвидированы при попытке наступления 10-й горно-штурмовой бригады в направлении села Берестовое в ДНР. Там также уничтожено четыре единицы бронетехники.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, три склада боеприпасов, а также радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и норвежскую станцию контрбатарейной борьбы "Артур".В небе над Днепропетровской областью российский истребитель сбил украинский МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили семь беспилотников и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", три ракеты HARM и две "Точки-У".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220924/bespilotnik-1819152513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Поражено пять пунктов управления ВСУ в районе Купянска" Конашенков: "Поражено пять пунктов управления ВСУ в районе Купянска" 2022-09-24T13:44 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаевская область, россия