https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819171798.html

Киев боится результатов референдума, заявил наблюдатель из Белоруссии

Киев боится результатов референдума, заявил наблюдатель из Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2022

Киев боится результатов референдума, заявил наблюдатель из Белоруссии

Киев боится волеизъявления участников референдума, заявил журналистам прибывший в качестве наблюдателя декан факультета философии и социальных наук Белорусского РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:32

2022-09-24T15:32

2022-09-24T15:32

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владимир путин

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белоруссия

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Киев боится волеизъявления участников референдума, заявил журналистам прибывший в качестве наблюдателя декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Из того, что мы видим, киевский режим боится жителей Донбасса в принципе, не то что референдума, а того процесса, который здесь происходит", - сказал Гигин.Он подчеркнул, что действия Киева, армия которого усиливает с каждым годом обстрелы Донбасса, направлены против людей. "Подобные действия не то что нельзя соотнести с демократией, они направлены против людей. Резкое усиление обстрелов, которое мы наблюдаем, ведь это же происходит не только во время референдума, это длится все последние годы. Не референдума они боятся, они боятся свободной воли местных жителей", - сказал наблюдатель.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819168036.html

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