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В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
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В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме
В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме
В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:05
2022-09-24T15:05
в мире
луганская народная республика
россия
цик лнр
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."ЦИК ЛНР проверила документы и аккредитовала международных наблюдателей", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ЛНР помимо наблюдателей из РФ прибыли наблюдатели из Белоруссии, Германии, Камеруна, Словакии.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
15:05 24.09.2022
 
В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме

В ЛНР аккредитовали наблюдателей из Белоруссии и Германии для работы на референдуме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке с Россией в сердце - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"ЦИК ЛНР проверила документы и аккредитовала международных наблюдателей", - сказала Кравченко.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 14:39
Украина использует все ресурсы, чтобы сорвать референдумы, заявила Мизулина
Она уточнила, что в ЛНР помимо наблюдателей из РФ прибыли наблюдатели из Белоруссии, Германии, Камеруна, Словакии.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Глава итальянского издания поделился впечатлениями о голосовании в донецкой Амвросиевке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Итальянские наблюдатели побывали на референдуме в Амвросиевке в ДНР
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЦИК ЛНРРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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