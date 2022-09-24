https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819168036.html

В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме

В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме

В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:05

2022-09-24T15:05

2022-09-24T15:05

в мире

луганская народная республика

россия

цик лнр

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. В ЛНР аккредитовали международных наблюдателей для работы на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."ЦИК ЛНР проверила документы и аккредитовала международных наблюдателей", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ЛНР помимо наблюдателей из РФ прибыли наблюдатели из Белоруссии, Германии, Камеруна, Словакии.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819165976.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях