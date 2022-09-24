https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html

Наблюдатель из Словакии назвала референдум в ЛНР историческим событием

Наблюдатель из Словакии назвала референдум в ЛНР историческим событием - РИА Новости, 24.09.2022

Наблюдатель из Словакии назвала референдум в ЛНР историческим событием

Наблюдатель из Словакии Любица Блашкова, прибывшая в Луганск для работы на референдуме, назвала происходящее событие историческим. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:58

2022-09-24T14:58

2022-09-24T15:48

в мире

референдум в донбассе

луганская народная республика

цик лнр

словакия

россия

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Словакии Любица Блашкова, прибывшая в Луганск для работы на референдуме, назвала происходящее событие историческим.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум."Наша цель - посмотреть, как это все будет происходить, какие изменения здесь произошли. Я лично хотела являться какой-то частью этого процесса. Потому, что это исторический процесс. Это войдет в историю, и я буду частицей истории", - сказала наблюдатель из Словакии журналистам.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819172972.html

луганская народная республика

словакия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это историческое событие" – наблюдатель из Словакии о референдуме в Луганске Наблюдатель из Словакии Любица Блашкова, прибывшая в Луганск для работы на референдуме, назвала происходящее историческим событием. 2022-09-24T14:58 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, референдум в донбассе, луганская народная республика, цик лнр, словакия, россия