https://ria.ru/20220924/nablyudatel-1819185847.html

Итальянский наблюдатель назвал референдум в ДНР добровольным воссоединением

Итальянский наблюдатель назвал референдум в ДНР добровольным воссоединением - РИА Новости, 24.09.2022

Итальянский наблюдатель назвал референдум в ДНР добровольным воссоединением

Референдум в ДНР - это добровольное воссоединение в соответствии с международным правом, сказал РИА Новости глава итальянского издания Russia News Джанфранко... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:47

2022-09-24T16:47

2022-09-24T16:47

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

италия

в мире

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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Референдум в ДНР - это добровольное воссоединение в соответствии с международным правом, сказал РИА Новости глава итальянского издания Russia News Джанфранко Вестуто.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Хочу сказать, что на самом деле, и все это прекрасно знают, у Европейского союза другая точка зрения в отношении проводимого здесь референдума, но важно заметить, что в самом Евросоюзе есть такие страны и территории, которые тоже хотят самоопределиться, но им этого не дают сделать, но Россия в данном случае является для них маяком. Евросоюз перестал быть примером для таких народов и для таких территорий, а Россия сейчас для них стала таким примером, они смотрят сейчас на Россию, в любом случае все, что происходит сегодня здесь, станет точкой отсчета для глобальных изменений, и может быть в последующем те страны и территории, которые находятся в Европе и хотят определиться, будут в России искать своего союзника и помощника", - заявил Вестуто.Он считает, что, к примеру, Шотландия и Каталония "посмотрят на этот положительный пример для них и будут стремиться тоже в этом направлении самоопределиться"."То, что происходит здесь, сегодня кто-то называет "аннексией", но на самом деле это добровольное воссоединение в соответствии с международным правом, и мы об этом хотим рассказать, и для нас Россия - намного более свободная страна, чем многие те страны, которые первыми больше и громче всех заявляют о своих свободах", - добавил наблюдатель.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819165976.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

италия

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, италия, в мире