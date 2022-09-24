https://ria.ru/20220924/murashko-1819246320.html
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций - РИА Новости, 24.09.2022
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций
Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:59
2022-09-24T22:59
2022-09-24T22:59
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", — сказал он в эфире телеканала "Культура", отвечая на вопрос о том, не ухудшится ли качество медицинского обслуживания вследствие наложенных на страну санкций, станет ли предметом заботы.Министр отметил, что правительство приняло решение разработки крайне необходимых импортозамещающих продуктов, но часть разработок — это опережающие технологии.
https://ria.ru/20220923/murashko-1818969932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций
Глава Минздрава Мурашко: медицина в России пока не испытывала дефицита из-за санкций