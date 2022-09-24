https://ria.ru/20220924/murashko-1819246320.html

Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций

Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций - РИА Новости, 24.09.2022

Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций

Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:59

2022-09-24T22:59

2022-09-24T22:59

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cd6a2c329b28f96dd7b99d5f54307c.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", — сказал он в эфире телеканала "Культура", отвечая на вопрос о том, не ухудшится ли качество медицинского обслуживания вследствие наложенных на страну санкций, станет ли предметом заботы.Министр отметил, что правительство приняло решение разработки крайне необходимых импортозамещающих продуктов, но часть разработок — это опережающие технологии.

https://ria.ru/20220923/murashko-1818969932.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

здоровье - общество, михаил мурашко, россия