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Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций - РИА Новости, 24.09.2022
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Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций - РИА Новости, 24.09.2022
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций
Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:59
2022-09-24T22:59
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", — сказал он в эфире телеканала "Культура", отвечая на вопрос о том, не ухудшится ли качество медицинского обслуживания вследствие наложенных на страну санкций, станет ли предметом заботы.Министр отметил, что правительство приняло решение разработки крайне необходимых импортозамещающих продуктов, но часть разработок — это опережающие технологии.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
22:59 24.09.2022
 
Мурашко заявил об отсутствии дефицита в медицине на фоне санкций

Глава Минздрава Мурашко: медицина в России пока не испытывала дефицита из-за санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Медицина в России пока не испытывала критических дефицитов вследствие наложенных на страницу санкций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали", — сказал он в эфире телеканала "Культура", отвечая на вопрос о том, не ухудшится ли качество медицинского обслуживания вследствие наложенных на страну санкций, станет ли предметом заботы.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 15:51
ВОЗ излишне политизирует некоторые вопросы, заявил Мурашко
Министр отметил, что правительство приняло решение разработки крайне необходимых импортозамещающих продуктов, но часть разработок — это опережающие технологии.
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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