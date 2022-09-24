06:11 24.09.2022 (обновлено: 08:12 24.09.2022)
Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым миропорядком
Постпред Крыма Мурадов призвал страны Запада смириться с новым мировым порядком
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Западным странам следует смириться с новым мировым порядком, где российскому государству отведена роль одного из мировых центров, заявил в беседе с РИА Новости постпред Крыма при президенте Владимире Путине.
"Наши противники должны четко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учета ее национальных интересов не получится. Именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров", — сказал Мурадов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался вчера утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин пообещал, что Москва поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.