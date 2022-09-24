https://ria.ru/20220924/muradov-1819104401.html

Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым миропорядком

Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым миропорядком - РИА Новости, 24.09.2022

Постпред Крыма призвал Запад смириться с новым миропорядком

Западным странам следует смириться с новым мировым порядком, где российскому государству отведена роль одного из мировых центров, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T06:11

2022-09-24T06:11

2022-09-24T08:12

в мире

георгий мурадов

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687230_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_1d8c07dd7f8d62ecf31fd59de3351016.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Западным странам следует смириться с новым мировым порядком, где российскому государству отведена роль одного из мировых центров, заявил в беседе с РИА Новости постпред Крыма при президенте Владимире Путине.Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался вчера утром в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин пообещал, что Москва поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818875456.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, георгий мурадов, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато