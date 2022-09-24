19:45 24.09.2022 (обновлено: 19:57 24.09.2022)
За сутки в Москве выпала половина сентябрьской нормы осадков
Синоптик "Фобоса" заявил, что за сутки в Москве выпала половина сентябрьской нормы осадков
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 30 миллиметров осадков или 50% сентябрьской нормы выпало в Москве за сутки, осадки продолжатся, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве выпало 50% месячной нормы осадков – это рекорд, в Подмосковье - местами почти весь объем влаги за сентябрь. За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало еще 19 миллиметров. То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50% от всей месячной нормы. Осадки продолжатся", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что 24 сентября стал рекордно дождливым для этого дня за всю послевоенную историю. Прежний максимум держался с 1953 года - 22 миллиметра.
Кроме того, Тишковец уточнил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Воскресенске – 62 миллиметра или 95% от месячной нормы, в Павловском Посаде – 54 миллиметра, в Михайловском – 39 миллиметров, в Шаховской – 38 миллиметров, в Талдоме 35 миллиметров и в Солнечногорске – 34 миллиметра.