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В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" провели флешмоб - РИА Новости, 24.09.2022
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В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" провели флешмоб
В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" провели флешмоб - РИА Новости, 24.09.2022
В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" провели флешмоб
Сторонники оппозиционной партии "Шор" провели в субботу флешмоб, чтобы "выдавить" президента Майю Санду из страны, для этого они символично выдавили сок из... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:50
2022-09-24T14:50
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" провели в субботу флешмоб, чтобы "выдавить" президента Майю Санду из страны, для этого они символично выдавили сок из урожая этого года, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе седьмой день проходит акция протеста оппозиции. Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры 18 сентября образовали палаточный лагерь - "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду. Обстановка спокойная.В субботу у протестующих появилось новое занятие - в лагерь принесли виноград и ручной пресс, чтобы заняться традиционным молдавским виноделием."Наш флешмоб сегодня носит символический характер - как мы выдавливаем сок из винограда, так и Санду выдавливает все соки из народа, всю кровь народа. Мы приглашаем всех желающих по очереди поучаствовать в этом процессе, чтобы выдавить президента из страны", - объяснил один из организаторов акции, член партии "Шор" Дину Плынгэу.Он отметил, что Санду должна осознать, что народ нуждается в поддержке, иначе народ избавится от президента, который не обращает внимания на сограждан.Ранее организаторы протестов заявляли, что идет подготовка к очередной массовой акции, она состоится в это воскресенье. Представители оппозиции надеются, что в ней примет участие еще больше людей, чем 18 сентября. Тогда, по оценкам политсилы, на центральной площади в Кишиневе собрались более 40 тысяч человек, по данным полиции – 6,5 тысячи. Протесты в Молдавии начались весной, а воскресная акция была самой масштабной.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и на продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220918/protesty-1817678683.html
https://ria.ru/20220914/shor-1816756108.html
https://ria.ru/20220922/moldaviya-1818810860.html
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
14:50 24.09.2022
 
В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" провели флешмоб

В Молдавии сторонники партии "Шор" провели флешмоб по "выдавливанию" из страны президента

© SputnikСторонники и члены Партии "Шор" пикетируют здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер
Сторонники и члены Партии Шор пикетируют здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Sputnik
Сторонники и члены Партии "Шор" пикетируют здание Генеральной прокуратуры Молдовы в поддержку Марины Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" провели в субботу флешмоб, чтобы "выдавить" президента Майю Санду из страны, для этого они символично выдавили сок из урожая этого года, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе седьмой день проходит акция протеста оппозиции. Манифестанты требуют отставки руководства Молдавии и досрочных парламентских и всеобщих выборов президента. Оппозиционеры 18 сентября образовали палаточный лагерь - "Городок перемен", в котором остаются более сотни манифестантов. Протестующим приносят горячую еду, теплую одежду, воду. Обстановка спокойная.
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе с требованием освободить депутата от Партии Шор Марину Таубер и прекратить давление на оппозицию - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 16:09
Партия "Шор" намерена сделать протесты в Кишиневе бессрочными
В субботу у протестующих появилось новое занятие - в лагерь принесли виноград и ручной пресс, чтобы заняться традиционным молдавским виноделием.
"Наш флешмоб сегодня носит символический характер - как мы выдавливаем сок из винограда, так и Санду выдавливает все соки из народа, всю кровь народа. Мы приглашаем всех желающих по очереди поучаствовать в этом процессе, чтобы выдавить президента из страны", - объяснил один из организаторов акции, член партии "Шор" Дину Плынгэу.
Он отметил, что Санду должна осознать, что народ нуждается в поддержке, иначе народ избавится от президента, который не обращает внимания на сограждан.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 15:42
Замглавы партии "Шор" назвала смягчение ей меры пресечения первой победой
Ранее организаторы протестов заявляли, что идет подготовка к очередной массовой акции, она состоится в это воскресенье. Представители оппозиции надеются, что в ней примет участие еще больше людей, чем 18 сентября. Тогда, по оценкам политсилы, на центральной площади в Кишиневе собрались более 40 тысяч человек, по данным полиции – 6,5 тысячи. Протесты в Молдавии начались весной, а воскресная акция была самой масштабной.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и на продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 22:16
Парламентская оппозиция Молдавии не смогла добиться отставки правительства
 
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