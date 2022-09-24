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Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой - РИА Новости, 24.09.2022
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Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой
Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой - РИА Новости, 24.09.2022
Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой
Военный пенсионер из Волгоградской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на плохое здоровье, вернулся домой, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:54
2022-09-24T19:54
россия
вооруженные силы рф
волгоградская область
краснослободск
среднеахтубинский район
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 24 сен – РИА Новости. Военный пенсионер из Волгоградской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на плохое здоровье, вернулся домой, сообщил РИА Новости глава администрации Среднеахтубинского района Николай Патрин.Ранее СМИ сообщали, что 63-летнего военного пенсионера, подполковника запаса из города Краснослободск был призван в рамках частичной мобилизации 22 сентября. Сообщалось, что у мужчины ишемия мозга и диабет второй степени, но наличие заболеваний не повлияли на решение о мобилизации."Ермолаев доставлен домой из Прудбоя (военный полигон – ред.) ночью 23 сентября. Все необходимые документы на него оформлены. Сейчас ситуация с отбором мобилизованных граждан стабилизирована после большого потока людей в первый день. Ситуация под контролем, я сам выезжаю в военкомат для контроля", - сообщил РИА Новости Патрин. Он добавил, что военный пенсионер во время призыва не жаловался на здоровье.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
https://ria.ru/20220924/spch-1819175346.html
россия
волгоградская область
краснослободск
среднеахтубинский район
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россия, вооруженные силы рф, волгоградская область, краснослободск, среднеахтубинский район, частичная мобилизация в россии
Россия, Вооруженные силы РФ, Волгоградская область, Краснослободск, Среднеахтубинский район, Частичная мобилизация в России
19:54 24.09.2022
 
Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой

Ошибочно призванный в рамках мобилизации пенсионер из Волгоградской области вернулся домой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 24 сен – РИА Новости. Военный пенсионер из Волгоградской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на плохое здоровье, вернулся домой, сообщил РИА Новости глава администрации Среднеахтубинского района Николай Патрин.
Ранее СМИ сообщали, что 63-летнего военного пенсионера, подполковника запаса из города Краснослободск был призван в рамках частичной мобилизации 22 сентября. Сообщалось, что у мужчины ишемия мозга и диабет второй степени, но наличие заболеваний не повлияли на решение о мобилизации.
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"Ермолаев доставлен домой из Прудбоя (военный полигон – ред.) ночью 23 сентября. Все необходимые документы на него оформлены. Сейчас ситуация с отбором мобилизованных граждан стабилизирована после большого потока людей в первый день. Ситуация под контролем, я сам выезжаю в военкомат для контроля", - сообщил РИА Новости Патрин. Он добавил, что военный пенсионер во время призыва не жаловался на здоровье.
Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
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РоссияВооруженные силы РФВолгоградская областьКраснослободскСреднеахтубинский районЧастичная мобилизация в России
 
 
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