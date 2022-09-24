https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819219208.html

Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой

Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой - РИА Новости, 24.09.2022

Ошибочно призванный пенсионер из Волгоградской области вернулся домой

Военный пенсионер из Волгоградской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на плохое здоровье, вернулся домой, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:54

2022-09-24T19:54

2022-09-24T19:54

россия

вооруженные силы рф

волгоградская область

краснослободск

среднеахтубинский район

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 24 сен – РИА Новости. Военный пенсионер из Волгоградской области, который был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на плохое здоровье, вернулся домой, сообщил РИА Новости глава администрации Среднеахтубинского района Николай Патрин.Ранее СМИ сообщали, что 63-летнего военного пенсионера, подполковника запаса из города Краснослободск был призван в рамках частичной мобилизации 22 сентября. Сообщалось, что у мужчины ишемия мозга и диабет второй степени, но наличие заболеваний не повлияли на решение о мобилизации."Ермолаев доставлен домой из Прудбоя (военный полигон – ред.) ночью 23 сентября. Все необходимые документы на него оформлены. Сейчас ситуация с отбором мобилизованных граждан стабилизирована после большого потока людей в первый день. Ситуация под контролем, я сам выезжаю в военкомат для контроля", - сообщил РИА Новости Патрин. Он добавил, что военный пенсионер во время призыва не жаловался на здоровье.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

https://ria.ru/20220924/spch-1819175346.html

россия

волгоградская область

краснослободск

среднеахтубинский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, волгоградская область, краснослободск, среднеахтубинский район, частичная мобилизация в россии