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Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах - РИА Новости, 24.09.2022
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https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html
Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах
Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах - РИА Новости, 24.09.2022
Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах
Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:51
2022-09-24T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
лига безопасного интернета
частичная мобилизация в россии
россия
украина
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина."Информационные атаки на данный момент усиливаются. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации. И 640 тысяч на сегодняшнее утро фейковых сообщений о референдумах", — сказала Мизулина на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Мизулина отметила, что основная площадка распространения таких фейков — Telegram-каналы."Можно уже с уверенностью говорить, что идёт Telegram-война, потому что по-другому это не назовешь", — добавила Мизулина.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
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безопасность, лига безопасного интернета, частичная мобилизация в россии, россия, украина, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Лига безопасного интернета, Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
14:51 24.09.2022
 
Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах

Мизулина: в Сети опубликованы 1,5 миллиона фейков о мобилизации и 640 тысяч о референдумах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМолодой человек держит смартфон в руке
Молодой человек держит смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"Информационные атаки на данный момент усиливаются. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации. И 640 тысяч на сегодняшнее утро фейковых сообщений о референдумах", — сказала Мизулина на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Мизулина отметила, что основная площадка распространения таких фейков — Telegram-каналы.
"Можно уже с уверенностью говорить, что идёт Telegram-война, потому что по-другому это не назовешь", — добавила Мизулина.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛига безопасного интернетаЧастичная мобилизация в РоссииРоссияУкраинаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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