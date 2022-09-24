https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html

Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах

Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах - РИА Новости, 24.09.2022

Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о мобилизации и референдумах

Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:51

2022-09-24T14:51

2022-09-24T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

лига безопасного интернета

частичная мобилизация в россии

россия

украина

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч — о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина."Информационные атаки на данный момент усиливаются. Порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации. И 640 тысяч на сегодняшнее утро фейковых сообщений о референдумах", — сказала Мизулина на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Мизулина отметила, что основная площадка распространения таких фейков — Telegram-каналы."Можно уже с уверенностью говорить, что идёт Telegram-война, потому что по-другому это не назовешь", — добавила Мизулина.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

украина

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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно. 2022-09-24T14:51 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, лига безопасного интернета, частичная мобилизация в россии, россия, украина, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе