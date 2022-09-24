https://ria.ru/20220924/mizintsev-1819155796.html
Биография Михаила Мизинцева
Биография Михаила Мизинцева - РИА Новости, 24.09.2022
Биография Михаила Мизинцева
Генерал-полковник Михаил Евгеньевич Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:00
2022-09-24T14:00
2022-09-24T14:10
справки
михаил мизинцев
россия
вооруженные силы рф
тверское суворовское военное училище
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Генерал-полковник Михаил Евгеньевич Мизинцев родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области.В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне - Тверское суворовское военное училище), в 1984 году - Киевское высшее общевойсковое командное училище.В 1993-1996 годы прошел обучение в Военной академии имени М.В. Фрунзе, в 2001-2003 годы являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В 1984-1989 годы - командир разведывательного взвода, командир разведывательной роты танкового полка танковой дивизии общевойсковой армии в Группе советских войск в Германии.В 1989-1990 годы занимал должность начальника штаба - заместителя командира разведывательного батальона танковой дивизии общевойсковой армии в Западной группе войск.В 1990-1991 годы являлся начальником разведки мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе. В 1991-1992 годы командовал мотострелковым батальоном (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе. В 1992-1993 годы был командиром мотострелкового батальона (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Группе Российских войск в Закавказье.1996-2001 годы занимал должность старшего офицера-оператора Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2003-2007 годы возглавлял группу Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.В 2007-2010 годы был начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба Московского военного округа.В 2010-2011 годы занимал должность начальника оперативного управления - заместителя начальника штаба Северо-Кавказского военного округа. В 2011-2012 годы - начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Южного военного округа.В 2012-2014 году являлся начальником Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С декабря 2014 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.Генерал-полковник (2017).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почёта, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.24 сентября 2022 года Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны России. В сфере его ответственности - материально-техническое обеспечение ВС РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, михаил мизинцев, россия, вооруженные силы рф, тверское суворовское военное училище, министерство обороны рф (минобороны рф)
Справки, Михаил Мизинцев, Россия, Вооруженные силы РФ, Тверское суворовское военное училище, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Генерал-полковник Михаил Евгеньевич Мизинцев родился 10 сентября 1962 года
в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области.
В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне - Тверское суворовское военное училище), в 1984 году - Киевское высшее общевойсковое командное училище.
В 1993-1996 годы прошел обучение в Военной академии имени М.В. Фрунзе, в 2001-2003 годы являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В 1984-1989 годы - командир разведывательного взвода, командир разведывательной роты танкового полка танковой дивизии общевойсковой армии в Группе советских войск в Германии.
В 1989-1990 годы занимал должность начальника штаба - заместителя командира разведывательного батальона танковой дивизии общевойсковой армии в Западной группе войск.
В 1990-1991 годы являлся начальником разведки мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе. В 1991-1992 годы командовал мотострелковым батальоном (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Закавказском военном округе. В 1992-1993 годы был командиром мотострелкового батальона (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии в Группе Российских войск в Закавказье.
1996-2001 годы занимал должность старшего офицера-оператора Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2003-2007 годы возглавлял группу Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.
В 2007-2010 годы был начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба Московского военного округа.
В 2010-2011 годы занимал должность начальника оперативного управления - заместителя начальника штаба Северо-Кавказского военного округа. В 2011-2012 годы - начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Южного военного округа.
В 2012-2014 году являлся начальником Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
С декабря 2014 года занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.
Генерал-полковник (2017).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почёта, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.
24 сентября 2022 года Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны
России. В сфере его ответственности - материально-техническое обеспечение ВС РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников