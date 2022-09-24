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В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья - РИА Новости, 24.09.2022
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В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья
В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья - РИА Новости, 24.09.2022
В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья
В строительной отрасли в России сегодня сформирован большой потенциал для продолжения возведения запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T00:18
2022-09-24T00:18
жилье
владимир путин
дмитрий медведев
россия
донбасс
москва
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Недвижимость. В строительной отрасли в России сегодня сформирован большой потенциал для продолжения возведения запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России."В отрасли сегодня сформирован значительный потенциал для продолжения строительства запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья. Благодаря поддержке президента и правительства России, активному сотрудничеству всех заинтересованных представителей стройкомплекса - органов власти, общественных организаций и профессионального строительного сообщества - создан задел для дальнейшей эффективной работы", - отметили, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Минстрой задержек с реализацией проектов в связи с частичной мобилизацией.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.
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жилье, владимир путин, дмитрий медведев, россия, донбасс, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Жилье, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия, Донбасс, Москва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
00:18 24.09.2022
 
В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья

В Минстрое России заявили о значительном потенциале для сохранения динамики ввода жилья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНовостройки Москвы
Новостройки Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Недвижимость. В строительной отрасли в России сегодня сформирован большой потенциал для продолжения возведения запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России.
"В отрасли сегодня сформирован значительный потенциал для продолжения строительства запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья. Благодаря поддержке президента и правительства России, активному сотрудничеству всех заинтересованных представителей стройкомплекса - органов власти, общественных организаций и профессионального строительного сообщества - создан задел для дальнейшей эффективной работы", - отметили, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Минстрой задержек с реализацией проектов в связи с частичной мобилизацией.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.
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ЖильеВладимир ПутинДмитрий МедведевРоссияДонбассМоскваМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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