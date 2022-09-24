https://ria.ru/20220924/minstroy-1819095041.html

В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья

В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья - РИА Новости, 24.09.2022

В Минстрое рассказали о потенциале для сохранения динамики ввода жилья

В строительной отрасли в России сегодня сформирован большой потенциал для продолжения возведения запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:18

2022-09-24T00:18

2022-09-24T00:18

жилье

владимир путин

дмитрий медведев

россия

донбасс

москва

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Недвижимость. В строительной отрасли в России сегодня сформирован большой потенциал для продолжения возведения запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя России."В отрасли сегодня сформирован значительный потенциал для продолжения строительства запланированных объектов и сохранения динамики ввода жилья. Благодаря поддержке президента и правительства России, активному сотрудничеству всех заинтересованных представителей стройкомплекса - органов власти, общественных организаций и профессионального строительного сообщества - создан задел для дальнейшей эффективной работы", - отметили, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Минстрой задержек с реализацией проектов в связи с частичной мобилизацией.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам, а также сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооруженными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.

https://realty.ria.ru/20220923/zhkkh-1819085099.html

россия

донбасс

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жилье, владимир путин, дмитрий медведев, россия, донбасс, москва, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)