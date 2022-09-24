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По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/minoborony-1819155205.html
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров - РИА Новости, 24.09.2022
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров
В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:58
2022-09-24T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой народной республики ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе 7 офицеров. Уничтожены 4 единицы бронированной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
13:58 24.09.2022 (обновлено: 14:12 24.09.2022)
 
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров

МО России: по итогам безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров

© РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой народной республики ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе 7 офицеров. Уничтожены 4 единицы бронированной техники", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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