https://ria.ru/20220924/minoborony-1819155205.html
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров - РИА Новости, 24.09.2022
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров
В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:58
2022-09-24T13:58
2022-09-24T14:12
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой народной республики ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе 7 офицеров. Уничтожены 4 единицы бронированной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html
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13:58 24.09.2022 (обновлено: 14:12 24.09.2022)
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров
МО России: по итогам безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров