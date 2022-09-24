https://ria.ru/20220924/minoborony-1819155205.html

По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров

По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров - РИА Новости, 24.09.2022

По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров

В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:58

2022-09-24T13:58

2022-09-24T14:12

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ходе безуспешного наступления в ДНР горно-штурмовая бригада войск Украины лишилась 7 офицеров, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой народной республики ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе 7 офицеров. Уничтожены 4 единицы бронированной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220924/bespilotniki-1819153756.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность