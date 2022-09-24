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Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки - РИА Новости, 24.09.2022
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Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки
Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки
Сирия поддерживает инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки и считает страны Запада ответственными за текущие... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T01:16
2022-09-24T01:31
в мире
фейсал микдад
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Сирия поддерживает инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки и считает страны Запада ответственными за текущие продовольственные проблемы развивающихся государств, заявил РИА Новости министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад."Абсолютно, мы полностью поддерживаем это. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым", - сказал Микдад на полях мероприятий проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам министра, конфликт на Украине затронул весь мир, однако продолжающаяся поддержка Киева со стороны западных стран лишь оттягивает момент разрешения этого кризиса и продлевает страдания украинского народа."Поддержка, оказываемая Украине США и другими странами Запада, контрпродуктивна и неприемлема. Она продлевает войну и страдания украинского народа. Мне кажется, США и их союзники хотят воевать до последнего украинца. И я думаю, что эта война абсолютна не в интересах украинского народа", - добавил глава сирийского МИД.
https://ria.ru/20220924/siriya-1819097414.html
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в мире, фейсал микдад, украина, сша, сирия, оон
В мире, Фейсал Микдад, Украина, США, Сирия, ООН
01:16 24.09.2022 (обновлено: 01:31 24.09.2022)
 
Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад назвал поддержку Украины странами Запада контрпродуктивной

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГлава МИД Сирии Фейсал Микдад
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Сирия поддерживает инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки и считает страны Запада ответственными за текущие продовольственные проблемы развивающихся государств, заявил РИА Новости министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.
"Абсолютно, мы полностью поддерживаем это. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым", - сказал Микдад на полях мероприятий проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате астанинской тройки в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
01:28
Сирия призвала Турцию серьезнее относиться к взятым на себя обязательствам
По словам министра, конфликт на Украине затронул весь мир, однако продолжающаяся поддержка Киева со стороны западных стран лишь оттягивает момент разрешения этого кризиса и продлевает страдания украинского народа.
"Поддержка, оказываемая Украине США и другими странами Запада, контрпродуктивна и неприемлема. Она продлевает войну и страдания украинского народа. Мне кажется, США и их союзники хотят воевать до последнего украинца. И я думаю, что эта война абсолютна не в интересах украинского народа", - добавил глава сирийского МИД.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
00:23
Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки
 
В миреФейсал МикдадУкраинаСШАСирияООН
 
 
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