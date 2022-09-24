https://ria.ru/20220924/mikdad-1819096973.html

Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки

Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки - РИА Новости, 24.09.2022

Глава МИД Сирии поддержал инициативу о продлении продуктовой сделки

Сирия поддерживает инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки и считает страны Запада ответственными за текущие... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T01:16

2022-09-24T01:16

2022-09-24T01:31

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фейсал микдад

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Сирия поддерживает инициативу о продлении сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки и считает страны Запада ответственными за текущие продовольственные проблемы развивающихся государств, заявил РИА Новости министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад."Абсолютно, мы полностью поддерживаем это. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым", - сказал Микдад на полях мероприятий проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.По словам министра, конфликт на Украине затронул весь мир, однако продолжающаяся поддержка Киева со стороны западных стран лишь оттягивает момент разрешения этого кризиса и продлевает страдания украинского народа."Поддержка, оказываемая Украине США и другими странами Запада, контрпродуктивна и неприемлема. Она продлевает войну и страдания украинского народа. Мне кажется, США и их союзники хотят воевать до последнего украинца. И я думаю, что эта война абсолютна не в интересах украинского народа", - добавил глава сирийского МИД.

https://ria.ru/20220924/siriya-1819097414.html

https://ria.ru/20220924/oon-1819095299.html

украина

сша

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в мире, фейсал микдад, украина, сша, сирия, оон