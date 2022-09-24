https://ria.ru/20220924/mezentsev-1819119747.html

Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций

Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций - РИА Новости, 24.09.2022

Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций

"Прошедший в Гродно IX Форум регионов России и Беларуси стал реальной площадкой сверки позиций парламентов двух государств, субъектов Российской Федерации и... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:52

2022-09-24T09:52

2022-09-24T09:52

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. "Прошедший в Гродно IX Форум регионов России и Беларуси стал реальной площадкой сверки позиций парламентов двух государств, субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь",- сказал РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Основным вектором обсуждения вопросов на Форуме регионов, по мнению Мезенцева, стало формирование совместных задач как ответа на региональные интересы и запросы конкретных предприятий, которые "не только обеспечивают занятость населения, достаток в доме, но самое главное – дают возможность принципиально добиваться серьезного расширения объемов взаимной торговли между двумя странами, которое позволяет говорить о стабильности товарооборота".Дмитрий Мезенцев отметил значимость совместной работы Совета Федерации Федерального Собрания и Совета Республики Национального собрания."Межпарламентское взаимодействие, сотрудничество верхних палат парламентов дает возможность совместного мониторинга реализации решений Форума регионов, инвентаризации прежних решений, широкой поддержки расширяющегося межрегионального сотрудничества", - сказал Госсекретарь.

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, союзное государство