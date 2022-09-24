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Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций - РИА Новости, 24.09.2022
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Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций
Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций - РИА Новости, 24.09.2022
Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций
"Прошедший в Гродно IX Форум регионов России и Беларуси стал реальной площадкой сверки позиций парламентов двух государств, субъектов Российской Федерации и... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:52
2022-09-24T09:52
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. "Прошедший в Гродно IX Форум регионов России и Беларуси стал реальной площадкой сверки позиций парламентов двух государств, субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь",- сказал РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Основным вектором обсуждения вопросов на Форуме регионов, по мнению Мезенцева, стало формирование совместных задач как ответа на региональные интересы и запросы конкретных предприятий, которые "не только обеспечивают занятость населения, достаток в доме, но самое главное – дают возможность принципиально добиваться серьезного расширения объемов взаимной торговли между двумя странами, которое позволяет говорить о стабильности товарооборота".Дмитрий Мезенцев отметил значимость совместной работы Совета Федерации Федерального Собрания и Совета Республики Национального собрания."Межпарламентское взаимодействие, сотрудничество верхних палат парламентов дает возможность совместного мониторинга реализации решений Форума регионов, инвентаризации прежних решений, широкой поддержки расширяющегося межрегионального сотрудничества", - сказал Госсекретарь.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, союзное государство
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
09:52 24.09.2022
 
Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций

Госсекретарь СГ Мезенцев: Форум регионов является площадкой для сверки позиций

© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. "Прошедший в Гродно IX Форум регионов России и Беларуси стал реальной площадкой сверки позиций парламентов двух государств, субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь",- сказал РИА Новости Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Форум стал реальной площадкой сверки позиций двух государств, учета запросов регионов, региональной промышленности и ключевых сфер экономики, а значит, и учета того, что нужно миллионам людей, чтобы они чувствовали себя надежно и комфортно", - отметил Госсекретарь.
Основным вектором обсуждения вопросов на Форуме регионов, по мнению Мезенцева, стало формирование совместных задач как ответа на региональные интересы и запросы конкретных предприятий, которые "не только обеспечивают занятость населения, достаток в доме, но самое главное – дают возможность принципиально добиваться серьезного расширения объемов взаимной торговли между двумя странами, которое позволяет говорить о стабильности товарооборота".
Дмитрий Мезенцев отметил значимость совместной работы Совета Федерации Федерального Собрания и Совета Республики Национального собрания.
"Межпарламентское взаимодействие, сотрудничество верхних палат парламентов дает возможность совместного мониторинга реализации решений Форума регионов, инвентаризации прежних решений, широкой поддержки расширяющегося межрегионального сотрудничества", - сказал Госсекретарь.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевСоюзное государство
 
 
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