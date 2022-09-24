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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 24.09.2022
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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 24.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.09.2022
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мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
21:40 24.09.2022 (обновлено: 21:45 24.09.2022)
 
В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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МелитопольВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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