https://ria.ru/20220924/melitopol-1819236693.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 24.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:40
2022-09-24T21:40
2022-09-24T21:45
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819030265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
21:40 24.09.2022 (обновлено: 21:45 24.09.2022)
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв