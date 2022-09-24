https://ria.ru/20220924/melitopol-1819236693.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 24.09.2022

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:40

2022-09-24T21:40

2022-09-24T21:45

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности уточняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819030265.html

мелитополь

запорожская область

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

мелитополь, владимир рогов, запорожская область