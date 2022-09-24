https://ria.ru/20220924/lnr-1819131801.html
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек - РИА Новости, 24.09.2022
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек
Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:25
2022-09-24T11:25
2022-09-24T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
народная милиция лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_7a8dfb5b657d8f7f7b12ff9f6252620f.jpg
ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава, 3 бронетранспортёра, 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220918/himars-1817620985.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7a35419dd3d45650813121b4a69d187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, telegram (приложение), народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение), Народная милиция ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 30 человек, 3 БТР и 5 единиц спецтехники