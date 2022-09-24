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Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек

Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек - РИА Новости, 24.09.2022

Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек

Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:25

2022-09-24T11:25

2022-09-24T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

telegram (приложение)

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава, 3 бронетранспортёра, 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220918/himars-1817620985.html

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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение), народная милиция лнр