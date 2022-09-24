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Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/lnr-1819131801.html
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек - РИА Новости, 24.09.2022
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек
Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:25
2022-09-24T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава, 3 бронетранспортёра, 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение), народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение), Народная милиция ЛНР
11:25 24.09.2022
 
Народная милиция ЛНР заявила, что за сутки ВСУ потеряли до 30 человек

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 30 человек, 3 БТР и 5 единиц спецтехники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска в Луганской народной республике за минувшие сутки потеряли до 30 человек личного состава и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция республики.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава, 3 бронетранспортёра, 5 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаTelegram (приложение)Народная милиция ЛНР
 
 
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