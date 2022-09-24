https://ria.ru/20220924/lekarstva-1819093042.html
Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства
Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства - РИА Новости, 24.09.2022
Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства
Многие россияне при хранении лекарств совершают ту же ошибку, что и герои кинофильмов, считает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:15
2022-09-24T02:15
2022-09-24T08:16
общество
россия
андрей кондрахин
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Многие россияне при хранении лекарств совершают ту же ошибку, что и герои кинофильмов, считает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Кондрахин. В интервью радио Sputnik он назвал места, где нельзя держать медикаменты.Персонажи некоторых фильмов и сериалов хранят и принимают лекарственные препараты в ванной комнате, но повторять за ними не стоит, предупредил Кондрахин. Медикаменты портятся от повышенной влажности, пояснил он.Все рекомендации, изложенные в инструкциях к лекарственным препаратам, необходимо выполнять, подчеркнул он. По словам медика, обычно для хранения медикаментов в домах россиян подходят такие помещения, как коридоры."В домашних условиях обычно надо хранить лекарства в закрытых, но хорошо проветриваемых помещениях, например, в коридорах. У нас средняя температура в квартирах обычно не более 25 градусов, то есть это нормальные условия для хранения медикаментов", — уверен Кондрахин.Однако некоторые лекарства полагается хранить при достаточно низкой температуре.Фармаколог объяснил, почему медикаменты нельзя держать в холодильнике без герметичного контейнера."Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо", — отметил Кондрахин.Еще одна распространенная ошибка россиян — хранение лекарств на дверце холодильника, продолжил он."Нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растет, а перепады температур плохо отражаются на состоянии лекарств", — предупредил Кондрахин.
https://ria.ru/20220519/ekonomiya-1789364341.html
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общество, россия, андрей кондрахин, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Андрей Кондрахин, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
02:15 24.09.2022 (обновлено: 08:16 24.09.2022)
Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства
Медик Кондрахин посоветовал не хранить лекарства в помещениях с повышенной влажностью
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Многие россияне при хранении лекарств совершают ту же ошибку, что и герои кинофильмов, считает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Кондрахин. В интервью радио Sputnik он назвал
места, где нельзя держать медикаменты.
Персонажи некоторых фильмов и сериалов хранят и принимают лекарственные препараты в ванной комнате, но повторять за ними не стоит, предупредил Кондрахин
. Медикаменты портятся от повышенной влажности, пояснил он.
"Классика кинофильмов — это хранить лекарства в ванной комнате, и многие это повторяют. Но хранение лекарств там не предусмотрено нигде, ничем и никак. Мы должны понимать, что ванная комната — это среда с повышенной влажностью, а в инструкции к любому лекарству написано, что влажность должна быть нормальной", — сказал Кондрахин.
Все рекомендации, изложенные в инструкциях к лекарственным препаратам, необходимо выполнять, подчеркнул он. По словам медика, обычно для хранения медикаментов в домах россиян подходят такие помещения, как коридоры.
"В домашних условиях обычно надо хранить лекарства в закрытых, но хорошо проветриваемых помещениях, например, в коридорах. У нас средняя температура в квартирах обычно не более 25 градусов, то есть это нормальные условия для хранения медикаментов", — уверен Кондрахин.
Однако некоторые лекарства полагается хранить при достаточно низкой температуре.
"Если в инструкции написано, что хранить препарат нужно при температуре от двух до восьми градусов, то следует убрать его в герметичный контейнер и только потом поставить в холодильник", — уточнил Кондрахин.
Фармаколог объяснил, почему медикаменты нельзя держать в холодильнике без герметичного контейнера.
"Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо", — отметил Кондрахин.
Еще одна распространенная ошибка россиян — хранение лекарств на дверце холодильника, продолжил он.
"Нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растет, а перепады температур плохо отражаются на состоянии лекарств", — предупредил Кондрахин.