https://ria.ru/20220924/lekarstva-1819093042.html

Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства

Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства - РИА Новости, 24.09.2022

Медик рассказал, где нельзя хранить лекарства

Многие россияне при хранении лекарств совершают ту же ошибку, что и герои кинофильмов, считает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T02:15

2022-09-24T02:15

2022-09-24T08:16

общество

россия

андрей кондрахин

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Многие россияне при хранении лекарств совершают ту же ошибку, что и герои кинофильмов, считает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Кондрахин. В интервью радио Sputnik он назвал места, где нельзя держать медикаменты.Персонажи некоторых фильмов и сериалов хранят и принимают лекарственные препараты в ванной комнате, но повторять за ними не стоит, предупредил Кондрахин. Медикаменты портятся от повышенной влажности, пояснил он.Все рекомендации, изложенные в инструкциях к лекарственным препаратам, необходимо выполнять, подчеркнул он. По словам медика, обычно для хранения медикаментов в домах россиян подходят такие помещения, как коридоры."В домашних условиях обычно надо хранить лекарства в закрытых, но хорошо проветриваемых помещениях, например, в коридорах. У нас средняя температура в квартирах обычно не более 25 градусов, то есть это нормальные условия для хранения медикаментов", — уверен Кондрахин.Однако некоторые лекарства полагается хранить при достаточно низкой температуре.Фармаколог объяснил, почему медикаменты нельзя держать в холодильнике без герметичного контейнера."Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо", — отметил Кондрахин.Еще одна распространенная ошибка россиян — хранение лекарств на дверце холодильника, продолжил он."Нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растет, а перепады температур плохо отражаются на состоянии лекарств", — предупредил Кондрахин.

https://ria.ru/20220519/ekonomiya-1789364341.html

https://ria.ru/20211110/vychet-1758323361.html

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общество, россия, андрей кондрахин, российский медицинский университет имени н. и. пирогова