https://ria.ru/20220924/lavrov-1819247872.html

Запад хочет расчленить Россию и не стесняется этого, заявил Лавров

Запад хочет расчленить Россию и не стесняется этого, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

Запад хочет расчленить Россию и не стесняется этого, заявил Лавров

Западные страны открыто призывают к расчленению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:13

2022-09-24T23:13

2022-09-24T23:13

в мире

сергей лавров

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Западные страны открыто призывают к расчленению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Он объяснил подобные намерения западных стран желанием убрать с политической карты мира "слишком самостоятельную геополитическую величину".Он также добавил, что США вместе с союзниками не дают свободу выбора, угрожают и "выкручивают руки" каждому государству, которое осмеливается мыслить самостоятельно.Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон пытается придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив тем самым весь земной шар в свой "задний двор".

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, россия, сша, оон