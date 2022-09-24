Запад хочет расчленить Россию и не стесняется этого, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад хочет расчленить Россию из-за самостоятельного политического курса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Западные страны открыто призывают к расчленению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию", — заметил политик.
Он объяснил подобные намерения западных стран желанием убрать с политической карты мира "слишком самостоятельную геополитическую величину".
Он также добавил, что США вместе с союзниками не дают свободу выбора, угрожают и "выкручивают руки" каждому государству, которое осмеливается мыслить самостоятельно.
Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон пытается придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив тем самым весь земной шар в свой "задний двор".
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