https://ria.ru/20220924/lavrov-1819235076.html

Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны

Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вероятность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:30

2022-09-24T21:30

2022-09-24T21:39

в мире

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр вучич

россия

сербия

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вероятность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами."Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.Ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819235788.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр вучич, россия, сербия, оон, генеральная ассамблея оон