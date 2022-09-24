https://ria.ru/20220924/lavrov-1819235076.html
Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны
Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вероятность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:30
2022-09-24T21:30
2022-09-24T21:39
в мире
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр вучич
россия
сербия
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вероятность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну, заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами."Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН.Ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819235788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр вучич, россия, сербия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Вучич, Россия, Сербия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
21:30 24.09.2022 (обновлено: 21:39 24.09.2022)
Лавров прокомментировал слова Вучича о риске начала Третьей мировой войны
Лавров в ответ на слова о Третьей мировой заявил, что не будет давать мрачные прогнозы