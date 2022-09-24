https://ria.ru/20220924/lavrov-1819228652.html
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:49
2022-09-24T20:49
2022-09-24T20:49
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сергей лавров
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без шантажа."Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь", - добавил министр.
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819227795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка
Глава МИД Лавров заявил. что сегодня решается будущее мирового порядка
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без шантажа.
"Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь", - добавил министр.