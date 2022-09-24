Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819228652.html
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:49
2022-09-24T20:49
в мире
сергей лавров
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817819477_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_168ba977efc4ce8c19aa7cce81817502.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без шантажа."Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь", - добавил министр.
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819227795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817819477_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_f2806e76ef065adc5dff7a4328758e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН
20:49 24.09.2022
 
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка

Глава МИД Лавров заявил. что сегодня решается будущее мирового порядка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без шантажа.
"Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь", - добавил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 20:45
О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН
 
В миреСергей ЛавровРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала