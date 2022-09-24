https://ria.ru/20220924/lavrov-1819228652.html

Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка

Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:49

2022-09-24T20:49

2022-09-24T20:49

в мире

сергей лавров

россия

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что сегодня решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или справедливый мир без шантажа."Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь", - добавил министр.

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819227795.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, россия, оон