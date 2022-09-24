https://ria.ru/20220924/lavrov-1819227795.html

О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН

О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2022

О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:45

2022-09-24T20:45

2022-09-24T23:50

в мире

сергей лавров

россия

оон

сша

евросоюз

даг хаммаршельд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2782f87ae53759f3ee4a14a6227ae0fc.jpg

ООН, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О международной безопасностиПоложение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует, заявил глава российского дипломатического ведомства.По его словам, Россия твердо выбрала второй вариант и вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призывает работать над его реализацией.Глава МИД отметил, что "вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями". Таким образом, Лавров призвал ООН вернуть себе репутацию площадки честных дискуссий."Уверен в необходимости защитить ООН, очистить всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив", — сказал министр.Он напомнил слова бывшего Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, который когда-то заявил, что она "была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада". По мнению Лаврова, эти слова сейчас актуальны как никогда, "они взывают к тому, чтобы все осознали свою индивидуальную и коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений. Для этого всем нужно проявить политическую волю".Глава российского дипломатического ведомства также затронул тему расширения состава Совета Безопасности ООН."Вести речь о дополнительном включении в Совет западных стран будет просто смешно по нескольким обстоятельствам, <...> даже если абстрагироваться от политических оценок — что любая западная страна нового привнесет в Совет Безопасности? Ничего. Они сейчас все выполняют указания США. И Германия, и Япония, которые тоже объявили себя официальными кандидатами", — пояснил он.Кроме того, Лавров заявил, что в нынешней ситуации Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом.О политике СШАГлава МИД также раскритиковал действия США в отношении других государств и обвинил Вашингтон и его союзников в попытках "остановить маховик истории".Он отметил, что однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы Запада, уходит в прошлое."Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры. Однако объективные геополитические процессы воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению", — заявил Лавров.По его мнению, сейчас Соединенные Штаты пытаются придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив весь земной шар в свой "задний двор".Он отметил, что цинизм этой практики очевиден: рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию.О политике ЕСПо мнению Лаврова, Евросоюз становится жестким диктаторским образованием. Таким образом он прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пригрозившей Италии мерами вмешательства при определенном исходе выборов.Министр также обратил внимание, что некоторые члены ЕС, а именно страны Прибалтики, имеют расистские инстинкты в отношении русских."После того как распался Советский Союз, к нашим настоятельным требованиям, что Евросоюз должен закончить дискриминацию русских в Латвии и Эстонии, также не прислушались. И мы глубоко убеждены в том, что наши западные соседи имеют расистские инстинкты в отношении России как страны, русских как нации", — заявил Лавров.О референдумахЗапад закатил истерику из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, подчеркнул глава МИД."Но проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки", — пояснил он.Министр отметил, что Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Об украинском кризисеКак отметил глава МИД, Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться.Лавров также заявил, что США выступают стороной вооруженного конфликта на Украине."Не так давно один из командующих Вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: "Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем". Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" — задал министр риторический вопрос.Он также обратил внимание, что использование спутников и наземной инфраструктуры Starlink означает, что "США совсем не являются нейтральными" в этой ситуации.Глава МИД также прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине может перейти в третью мировой войну.О поставках удобренийЕвросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил Лавров.Он напомнил, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах и Россия уже давно предлагает передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220911/zapad-1815860843.html

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

https://ria.ru/20220913/evrosoyuz-1816332378.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор" - Лавров о политике США "Пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор" - Лавров о политике США 2022-09-24T20:45 true PT0M23S

"Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" – Лавров о реакции Запада на референдум "Закатил истерику из-за проходящего сейчас в ЛНР и ДНР" – Лавров о реакции Запада на референдум 2022-09-24T20:45 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, сергей лавров, россия, оон, сша, евросоюз, даг хаммаршельд