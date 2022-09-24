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Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона - РИА Новости, 24.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220924/kvn-1819248493.html
Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона
Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона - РИА Новости, 24.09.2022
Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона
Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:28
2022-09-24T23:31
шоубиз
олимпийские игры
дмитрий нагиев
константин эрнст
александр масляков
квн
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН.В субботу вечером Первый канал показал в эфире первую игру в новом сезоне Клуба весёлых и находчивых."Как вы знаете, под эту музыку выходит совсем другой человек, так оно в дальнейшем и будет, но сегодня вы будете свидетелями совершенно необычной передачи, которую не проведёт Александр Васильевич Масляков. Мэтр немного приболел и просил игры 1/8 сезона в 2022 году провести своих друзей, людей, для которых КВН - программа родная, игра, которую любят с самого детства", - сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст в эфире передачи.По его словам, друзья Маслякова откликнулись всей душой на его просьбу."Наслаждайтесь оригинальным зрелищем, Александр Васильевич выбрал в качестве замены себе одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего", - подчеркнул гендиректор.После этого на сцену вышел Нагиев.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего пока нет.
https://ria.ru/20220923/kvn-1818922800.html
https://ria.ru/20220903/veduschiy-1814211697.html
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олимпийские игры, дмитрий нагиев, константин эрнст, александр масляков, квн
Шоубиз, Олимпийские игры, Дмитрий Нагиев, Константин Эрнст, Александр Масляков, КВН
23:28 24.09.2022 (обновлено: 23:31 24.09.2022)
 
Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона

Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН.
В субботу вечером Первый канал показал в эфире первую игру в новом сезоне Клуба весёлых и находчивых.
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 13:53Шоубиз
Александр Масляков будет в КВН
"Как вы знаете, под эту музыку выходит совсем другой человек, так оно в дальнейшем и будет, но сегодня вы будете свидетелями совершенно необычной передачи, которую не проведёт Александр Васильевич Масляков. Мэтр немного приболел и просил игры 1/8 сезона в 2022 году провести своих друзей, людей, для которых КВН - программа родная, игра, которую любят с самого детства", - сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст в эфире передачи.
По его словам, друзья Маслякова откликнулись всей душой на его просьбу.
"Наслаждайтесь оригинальным зрелищем, Александр Васильевич выбрал в качестве замены себе одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего", - подчеркнул гендиректор.
После этого на сцену вышел Нагиев.
В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего пока нет.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 13:06Шоубиз
Аксюта рассказал, почему "Голос" сменил ведущего
 
ШоубизОлимпийские игрыДмитрий НагиевКонстантин ЭрнстАлександр МасляковКВН
 
 
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