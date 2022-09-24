23:28 24.09.2022 (обновлено: 23:31 24.09.2022)
Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона
Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона
Актер Дмитрий Нагиев. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН.
В субботу вечером Первый канал показал в эфире первую игру в новом сезоне Клуба весёлых и находчивых.
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"Как вы знаете, под эту музыку выходит совсем другой человек, так оно в дальнейшем и будет, но сегодня вы будете свидетелями совершенно необычной передачи, которую не проведёт Александр Васильевич Масляков. Мэтр немного приболел и просил игры 1/8 сезона в 2022 году провести своих друзей, людей, для которых КВН - программа родная, игра, которую любят с самого детства", - сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст в эфире передачи.
По его словам, друзья Маслякова откликнулись всей душой на его просьбу.
"Наслаждайтесь оригинальным зрелищем, Александр Васильевич выбрал в качестве замены себе одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего", - подчеркнул гендиректор.
После этого на сцену вышел Нагиев.
В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего пока нет.
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