https://ria.ru/20220924/kvn-1819248493.html

Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона

Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона - РИА Новости, 24.09.2022

Нагиев стал ведущим КВН в первой игре сезона

Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:28

2022-09-24T23:28

2022-09-24T23:31

шоубиз

олимпийские игры

дмитрий нагиев

константин эрнст

александр масляков

квн

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН.В субботу вечером Первый канал показал в эфире первую игру в новом сезоне Клуба весёлых и находчивых."Как вы знаете, под эту музыку выходит совсем другой человек, так оно в дальнейшем и будет, но сегодня вы будете свидетелями совершенно необычной передачи, которую не проведёт Александр Васильевич Масляков. Мэтр немного приболел и просил игры 1/8 сезона в 2022 году провести своих друзей, людей, для которых КВН - программа родная, игра, которую любят с самого детства", - сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст в эфире передачи.По его словам, друзья Маслякова откликнулись всей душой на его просьбу."Наслаждайтесь оригинальным зрелищем, Александр Васильевич выбрал в качестве замены себе одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего", - подчеркнул гендиректор.После этого на сцену вышел Нагиев.В феврале в соцсетях КВН было опубликовано видео, в котором многолетний ведущий КВН Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Представитель Александра Маслякова-младшего сообщал РИА Новости, что Маслякова временно заменят Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш, однако постоянного ведущего пока нет.

https://ria.ru/20220923/kvn-1818922800.html

https://ria.ru/20220903/veduschiy-1814211697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олимпийские игры, дмитрий нагиев, константин эрнст, александр масляков, квн