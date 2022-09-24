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В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло - РИА Новости, 24.09.2022
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В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло
В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло - РИА Новости, 24.09.2022
В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло
Краснодарский учитель, применивший силу к школьнику, уволен по результатам педагогического расследования, сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:24
2022-09-24T21:24
происшествия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Краснодарский учитель, применивший силу к школьнику, уволен по результатам педагогического расследования, сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной столицы.В субботу распространилось видео, на котором мужчина спорит со школьником в учебном заведении. Затем хватает его одной рукой за шею. После этого на кадрах видно, как он поднимает ученика за рюкзак и прижимает к стене."По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя 58-й краснодарской школы. Учитель уволен", - говорится в сообщении.Ранее решению предшествовало отстранение учителя от ведения уроков в этом классе, по сообщению Оперативного штаба Краснодарского края.
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происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
21:24 24.09.2022
 
В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло

В Краснодаре по результатам расследования уволили учителя, схватившего ученика за горло

© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Краснодарский учитель, применивший силу к школьнику, уволен по результатам педагогического расследования, сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной столицы.
В субботу распространилось видео, на котором мужчина спорит со школьником в учебном заведении. Затем хватает его одной рукой за шею. После этого на кадрах видно, как он поднимает ученика за рюкзак и прижимает к стене.
"По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя 58-й краснодарской школы. Учитель уволен", - говорится в сообщении.
Ранее решению предшествовало отстранение учителя от ведения уроков в этом классе, по сообщению Оперативного штаба Краснодарского края.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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