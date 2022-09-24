https://ria.ru/20220924/krasnodar-1819234497.html

В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло

В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло - РИА Новости, 24.09.2022

В Краснодаре уволили учителя, схватившего ученика за горло

Краснодарский учитель, применивший силу к школьнику, уволен по результатам педагогического расследования, сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:24

2022-09-24T21:24

2022-09-24T21:24

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краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Краснодарский учитель, применивший силу к школьнику, уволен по результатам педагогического расследования, сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной столицы.В субботу распространилось видео, на котором мужчина спорит со школьником в учебном заведении. Затем хватает его одной рукой за шею. После этого на кадрах видно, как он поднимает ученика за рюкзак и прижимает к стене."По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя 58-й краснодарской школы. Учитель уволен", - говорится в сообщении.Ранее решению предшествовало отстранение учителя от ведения уроков в этом классе, по сообщению Оперативного штаба Краснодарского края.

https://ria.ru/20220924/strelba-1819157377.html

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происшествия, краснодар, краснодарский край