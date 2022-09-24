https://ria.ru/20220924/koronavirus-1819129003.html
В России за сутки госпитализировали 3528 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3528 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3528 человек с COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 3528 человек с COVID-19, на 9,9% меньше, чем накануне, выздоровели 58 412, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:03
2022-09-24T11:03
2022-09-24T11:03
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 3528 человек с COVID-19, на 9,9% меньше, чем накануне, выздоровели 58 412, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 24 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 528 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,9% ... Выздоровело за сутки 58 412 человек, или на 1,4% больше в сравнении с 23 сентября 2022 годом", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в четырех субъектах страны."Выявлено 51 269 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3528 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 51 269 новых случаев COVID-19, умерли 111 человек