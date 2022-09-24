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Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе - РИА Новости, 24.09.2022
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Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе - РИА Новости, 24.09.2022
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе
Ереван и Баку обвинили друг друга в провокациях и обстрелах на границе. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:10
2022-09-24T10:51
в мире
григорий карасин
владимир путин
никол пашинян
армения
азербайджан
ереван
одкб
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БАКУ/ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокациях и обстрелах на границе.По заявлению МО Азербайджана, трое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны Армении. По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в провокации на границе вечером 23 сентября. По его заявлению, "одно из подразделений ВС Азербайджана предприняло провокацию, пытаясь выйти в тыл одной из армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны". Как заявили в армянском оборонном ведомстве, "противник был отброшен на исходные позиции". Отмечается, что с армянской стороны потерь нет, других инцидентов в течение ночи не зафиксировано.Позже оборонное ведомство Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о провокации на границе с Арменией.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220923/armeniya-1818886930.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ереван, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:10 24.09.2022 (обновлено: 10:51 24.09.2022)
 
Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях на границе

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях и обстрелах на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокациях и обстрелах на границе.
По заявлению МО Азербайджана, трое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны Армении. По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 11:41
В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе
Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в провокации на границе вечером 23 сентября. По его заявлению, "одно из подразделений ВС Азербайджана предприняло провокацию, пытаясь выйти в тыл одной из армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны". Как заявили в армянском оборонном ведомстве, "противник был отброшен на исходные позиции". Отмечается, что с армянской стороны потерь нет, других инцидентов в течение ночи не зафиксировано.
Позже оборонное ведомство Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о провокации на границе с Арменией.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:21
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 11:41
В Армении отвергли обвинение Азербайджана в обстрелах на границе
 
В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанЕреванОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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