https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html
Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО
Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО
Венгрия считает, что на данном этапе важнее всего - не допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:09
2022-09-24T08:09
2022-09-24T08:09
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия считает, что на данном этапе важнее всего - не допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию, последствия которой не нужны ни одной из сторон, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто."Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Глава венгерского МИД признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не пережить войну, которая выпала на долю его родителей."И это ожидание в конце февраля оказалось иллюзией. Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО", - рассказал Сиярто.
https://ria.ru/20220924/kadyrov-1819100725.html
https://ria.ru/20220923/duda-1819069236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, нато, оон, петер сийярто, мид венгрии
В мире, Россия, Венгрия, НАТО, ООН, Петер Сийярто, МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто: прямой конфликт России и НАТО не имеет конца, и все это знают
ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия считает, что на данном этапе важнее всего - не допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию, последствия которой не нужны ни одной из сторон, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто.
"Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке
для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
.
Глава венгерского МИД признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не пережить войну, которая выпала на долю его родителей.
"И это ожидание в конце февраля оказалось иллюзией. Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО", - рассказал Сиярто.