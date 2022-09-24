https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html

Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО

Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО - РИА Новости, 24.09.2022

Глава МИД Венгрии призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО

Венгрия считает, что на данном этапе важнее всего - не допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:09

2022-09-24T08:09

2022-09-24T08:09

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия считает, что на данном этапе важнее всего - не допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию, последствия которой не нужны ни одной из сторон, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто."Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон", - сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Глава венгерского МИД признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не пережить войну, которая выпала на долю его родителей."И это ожидание в конце февраля оказалось иллюзией. Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО", - рассказал Сиярто.

https://ria.ru/20220924/kadyrov-1819100725.html

https://ria.ru/20220923/duda-1819069236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, венгрия, нато, оон, петер сийярто, мид венгрии