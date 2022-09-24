https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html

МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня

МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня - РИА Новости, 24.09.2022

МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня

Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T05:16

2022-09-24T05:16

2022-09-24T09:08

в мире

ван и (политик)

энтони блинкен

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тайвань

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ПЕКИН, 24 сен — РИА Новости. Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.По его словам, чтобы действительно защитить мир в Тайваньском проливе, необходимо четко выступить против любых действий, направленных на достижение независимости острова, и остановить их.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html

https://ria.ru/20220919/tayvan-1817846177.html

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китай

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в мире, ван и (политик), энтони блинкен, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, оон, мид кнр