05:16 24.09.2022 (обновлено: 09:08 24.09.2022)
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня
Глава МИД КНР Ван И заявил о несовместимости мирного урегулирования с сепаратизмом Тайваня
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 24 сен — РИА Новости. Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.
"Мирное урегулирование несовместимо с сепаратизмом и независимостью Тайваня, чем более безудержными будут действия по достижению независимости острова, тем менее вероятным будет мирное решение", — подчеркнул Ван И.
По его словам, чтобы действительно защитить мир в Тайваньском проливе, необходимо четко выступить против любых действий, направленных на достижение независимости острова, и остановить их.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
21 сентября, 08:45Китай надеется, что жители Тайваня будут против независимости острова
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
19 сентября, 13:36Китай будет мирно решать вопрос по Тайваню, считает эксперт