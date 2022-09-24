Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня - РИА Новости, 24.09.2022
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня
Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T05:16
2022-09-24T09:08
в мире
ван и (политик)
энтони блинкен
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:156:2890:1781_1920x0_80_0_0_c0a8488ebe47df28c958bfa1e9e0b640.jpg
ПЕКИН, 24 сен — РИА Новости. Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.По его словам, чтобы действительно защитить мир в Тайваньском проливе, необходимо четко выступить против любых действий, направленных на достижение независимости острова, и остановить их.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html
https://ria.ru/20220919/tayvan-1817846177.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b1bd3a171de98ec0a099e86e18c0067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ван и (политик), энтони блинкен, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, оон, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, ООН, МИД КНР
05:16 24.09.2022 (обновлено: 09:08 24.09.2022)
 
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня

Глава МИД КНР Ван И заявил о несовместимости мирного урегулирования с сепаратизмом Тайваня

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 сен — РИА Новости. Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН. Его слова приводит МИД КНР.
"Мирное урегулирование несовместимо с сепаратизмом и независимостью Тайваня, чем более безудержными будут действия по достижению независимости острова, тем менее вероятным будет мирное решение", — подчеркнул Ван И.
По его словам, чтобы действительно защитить мир в Тайваньском проливе, необходимо четко выступить против любых действий, направленных на достижение независимости острова, и остановить их.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:45
Китай надеется, что жители Тайваня будут против независимости острова
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:36
Китай будет мирно решать вопрос по Тайваню, считает эксперт
 
В миреВан И (политик)Энтони БлинкенНэнси ПелосиТайваньКитайСШАООНМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала