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Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.09.2022
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Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД
Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.09.2022
Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД
Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса и призывает вовлеченные стороны не дать ему "разлиться" дальше, заявил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:40
2022-09-24T20:11
в мире
китай
ван и (политик)
оон
генеральная ассамблея оон
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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса и призывает вовлеченные стороны не дать ему "разлиться" дальше, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса", - заявил дипломат.Он отметил, что на данный момент главным приоритетом является продвижение примирения и содействие проведению переговоров, при этом фундаментальное решение заключается в том, чтобы учесть рациональные озабоченности всех сторон и выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности."Мы призываем все стороны не допустить эффекта "перелива" кризиса, обеспечить защиту законных прав и интересов развивающихся стран", - указал дипломат.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
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в мире, китай, ван и (политик), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Китай, Ван И (политик), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
19:40 24.09.2022 (обновлено: 20:11 24.09.2022)
 
Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД

Глава МИД Ван И: Китай поддерживает усилия по урегулированию кризиса украинского кризиса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса и призывает вовлеченные стороны не дать ему "разлиться" дальше, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса", - заявил дипломат.
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Он отметил, что на данный момент главным приоритетом является продвижение примирения и содействие проведению переговоров, при этом фундаментальное решение заключается в том, чтобы учесть рациональные озабоченности всех сторон и выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.
"Мы призываем все стороны не допустить эффекта "перелива" кризиса, обеспечить защиту законных прав и интересов развивающихся стран", - указал дипломат.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
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В миреКитайВан И (политик)ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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