https://ria.ru/20220924/kitay-1819210521.html

СМИ: массовая отмена рейсов стала нормой для Китая после начала пандемии

СМИ: массовая отмена рейсов стала нормой для Китая после начала пандемии - РИА Новости, 24.09.2022

СМИ: массовая отмена рейсов стала нормой для Китая после начала пандемии

Массовые отмены рейсов стали нормой для китайских авиакомпаний после начала пандемии, пишет китайское издание National Business Daily. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:08

2022-09-24T19:08

2022-09-24T19:08

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ПЕКИН, 24 – сен – РИА Новости. Массовые отмены рейсов стали нормой для китайских авиакомпаний после начала пандемии, пишет китайское издание National Business Daily.Издание отмечает, что 21 сентября в интернете распространились сообщения и скриншоты о многочисленных отменах рейсов в аэропортах по всей стране, что вызвало много вопросов у пользователей социальных сетей.Согласно данным "Первой финансовой ежедневной газеты", по состоянию на 22.00 21 сентября коэффициент отмененных рейсов достиг 59,66%."Однако такие показатели отмены рейсов достигли такого высокого уровня не внезапно, а стали нормой с момента начала пандемии коронавируса", - пишет National Business Daily.Специалисты в сфере гражданской авиации пояснили изданию, что коэффициент выполнения рейсов – это отношение количества фактически выполненных рейсов к количеству запланированных рейсов. Отмечается, что множество рейсов, которые выполнялись до пандемии, были приостановлены на длительное время из-за сокращения пассажиров, при этом авиакомпании по целому комплексу причин, включая необходимость сохранение слотов и прав на полеты, должны ежедневно повторять действия по отмене различных рейсов, именно поэтому коэффициент отмены всегда был столь высоким в период пандемии, что на самом деле является отражением эксплуатационного состояния гражданской авиации Китая.Согласно статистике полетов, за 37-ю неделю года (12-18 сентября), количество рейсов, выполненных гражданской авиацией Китая, сократилось на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года. При этом коэффициент выполнения рейсов составлял всего 35,9%, это значит, что более 60% запланированных рейсов отменены.На 36-й неделе коэффициент выполнения рейсов составлял всего 31%, а на 35 неделе – 39,9%.Рейсы в Китае нередко отменяются из-за погодных условий, а также в связи с эпидемиологической обстановкой, так как в Китае действует политика "нулевой терпимости" к вирусу, и нередко районы или целые города закрывают на карантин, соответственно многие рейсы отменяют.

https://ria.ru/20220922/kitay-1818629782.html

https://ria.ru/20220808/kitay-1808058173.html

https://ria.ru/20220924/kitay-1819182873.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, коронавирус covid-19