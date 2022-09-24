https://ria.ru/20220924/kitay-1819182873.html

Корреспондент РИА Новости рассказал о ситуации в Пекине

Корреспондент РИА Новости рассказал о ситуации в Пекине - РИА Новости, 24.09.2022

Корреспондент РИА Новости рассказал о ситуации в Пекине

Обстановка в Пекине спокойная, усиления мер безопасности не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:28

2022-09-24T16:28

2022-09-24T21:09

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ПЕКИН, 24 сен — РИА Новости. Обстановка в Пекине спокойная, усиления мер безопасности не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня утром в интернете появились никак и никем не подтвержденные слухи о госперевороте в Китае и переходе власти к военным.Сейчас жители китайской столицы активно готовятся к "Золотой неделе" — семидневным выходным по случаю 73-й годовщины образования КНР, которую будут отмечать 1 октября. На главной площади страны Тяньаньмэнь уже установили традиционную цветочную композицию "Корзина с цветами и фруктами", ежегодно привлекающую множество туристов со всей страны.Масштабных праздничных мероприятий, в том числе парада, не планируется, но 30 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы. Традиционно в ней участвует все руководство страны и компартии.Выехать из Пекина и въехать в город, как убедился корреспондент РИА Новости, можно без проблем. Билеты на самолет и поезд в любых направлениях можно приобрести как обычно, только они дорожают и быстро раскупаются, так как жители Китая активно путешествуют всю праздничную неделю. Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не отмечается.Кроме того, в интернете распространялись слухи и о том, что в аэропорту Пекина отменили шесть тысяч рейсов. На самом деле, по данным приложения "Фэйчанчжун", в аэропорту Шоуду отменили только 491 рейс, а в аэропорту Дасин — 430. Вылетели, соответственно, 332 и 278 бортов. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по разным причинам — от погоды до эпидемической ситуации. Не было и сообщений о массовых отменах поездов.

https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html

https://ria.ru/20220923/ssha-1819048902.html

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Обстановка в Пекине на фоне слухов о возможном госперевороте Обстановка в Пекине на фоне слухов о возможном госперевороте 2022-09-24T16:28 true PT0M51S

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