Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и США всегда имели общие интересы и разногласия
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии
ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, и раньше это не мешало выстраивать сотрудничество, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН.
"Китай и США, являясь крупными державами, имеют как общие интересы, так и глубокие разногласия, и это никак не может измениться. Обе стороны с первого дня контакта знали, что имеют дело со страной с отличающейся системой, что никак не мешало им сотрудничать на основе общих интересов и не должно служить поводом для противопоставления и конфронтации Пекина и Вашингтона", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он выразил надежду, что США исправят свое восприятие Китая, пересмотрят и изменят свою политику в его отношении и перестанут пытаться общаться с китайцами с позиции силы, не будут при любом случае препятствовать развитию Китая и заниматься односторонней травлей.
"Необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы восстановить нормальное двустороннее взаимодействие и вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития", - указал он.
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