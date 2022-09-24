https://ria.ru/20220924/kitay-1819103411.html

Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия

Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия - РИА Новости, 24.09.2022

Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия

Китай и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, и раньше это не мешало выстраивать сотрудничество, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T05:35

2022-09-24T05:35

2022-09-24T05:35

в мире

ван и (политик)

энтони блинкен

китай

сша

пекин

оон

мид кнр

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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, и раньше это не мешало выстраивать сотрудничество, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН.Он выразил надежду, что США исправят свое восприятие Китая, пересмотрят и изменят свою политику в его отношении и перестанут пытаться общаться с китайцами с позиции силы, не будут при любом случае препятствовать развитию Китая и заниматься односторонней травлей."Необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы восстановить нормальное двустороннее взаимодействие и вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития", - указал он.

https://ria.ru/20220916/kitay-1817390274.html

китай

сша

пекин

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в мире, ван и (политик), энтони блинкен, китай, сша, пекин, оон, мид кнр