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Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия - РИА Новости, 24.09.2022
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Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия
Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия
Китай и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, и раньше это не мешало выстраивать сотрудничество, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T05:35
2022-09-24T05:35
в мире
ван и (политик)
энтони блинкен
китай
сша
пекин
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мид кнр
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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, и раньше это не мешало выстраивать сотрудничество, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН.Он выразил надежду, что США исправят свое восприятие Китая, пересмотрят и изменят свою политику в его отношении и перестанут пытаться общаться с китайцами с позиции силы, не будут при любом случае препятствовать развитию Китая и заниматься односторонней травлей."Необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы восстановить нормальное двустороннее взаимодействие и вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития", - указал он.
https://ria.ru/20220916/kitay-1817390274.html
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в мире, ван и (политик), энтони блинкен, китай, сша, пекин, оон, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Китай, США, Пекин, ООН, МИД КНР
05:35 24.09.2022
 
Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и США всегда имели общие интересы и разногласия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, и раньше это не мешало выстраивать сотрудничество, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии ГА ООН.
"Китай и США, являясь крупными державами, имеют как общие интересы, так и глубокие разногласия, и это никак не может измениться. Обе стороны с первого дня контакта знали, что имеют дело со страной с отличающейся системой, что никак не мешало им сотрудничать на основе общих интересов и не должно служить поводом для противопоставления и конфронтации Пекина и Вашингтона", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он выразил надежду, что США исправят свое восприятие Китая, пересмотрят и изменят свою политику в его отношении и перестанут пытаться общаться с китайцами с позиции силы, не будут при любом случае препятствовать развитию Китая и заниматься односторонней травлей.
"Необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы восстановить нормальное двустороннее взаимодействие и вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития", - указал он.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 18:16
США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам
 
В миреВан И (политик)Энтони БлинкенКитайСШАПекинООНМИД КНР
 
 
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