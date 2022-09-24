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Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/kazaki-1819193052.html
Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман
Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман - РИА Новости, 24.09.2022
Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман
Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время казачьего фестиваля рассказал РИА Новости, что в ходе СВО... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:28
2022-09-24T17:29
специальная военная операция на украине
александр власов
тамань (станица)
донбасс
украина
кубанское казачье войско
россия
безопасность
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время казачьего фестиваля рассказал РИА Новости, что в ходе СВО казаки выполняют задачи в полном объёме, будь то защита населенных пунктов либо атака украинских позиций.Фестиваль "Казачья слава", посвященный 230-летию высадки казаков на Кубани, прошел в субботу в Тамани."Что касается сложностей - специальная военная операция это не учения, а реальные боевые действия. Несмотря на это, все поставленные казакам задачи выполняются в полном объёме, будь то защита населенных пунктов либо атака украинских позиций", - прокомментировал Власов.Количество казаков в зоне боевых действий, по словам Власова, не изменилось - свыше 1500 казаков в составе казачьих добровольческих отрядов и воинских частей Министерства обороны (по контракту).Также атаман подчеркнул, что помощь казакам, участвующим в спецоперации, оказывается регулярно самим же казачеством."Собирают и доставляют её тоже казаки. В числе грузов - вода, продукты, предметы первой необходимости, лекарственные препараты, предметы гигиены, необходимая экипировка", - отметил Власов.Вице-губернатор обозначил, что кубанскими казаками было собрано и отправлено более чем 372 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса.Ранее сообщалось, что Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220924/minoborony-1819155205.html
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александр власов, тамань (станица), донбасс, украина, кубанское казачье войско, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Власов, Тамань (станица), Донбасс, Украина, Кубанское казачье войско, Россия, Безопасность
17:28 24.09.2022 (обновлено: 17:29 24.09.2022)
 
Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман

Атаман Власов: кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя украинские позиции

© РИА Новости / Илья ПиталевКубанские казаки
Кубанские казаки - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Кубанские казаки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время казачьего фестиваля рассказал РИА Новости, что в ходе СВО казаки выполняют задачи в полном объёме, будь то защита населенных пунктов либо атака украинских позиций.
Фестиваль "Казачья слава", посвященный 230-летию высадки казаков на Кубани, прошел в субботу в Тамани.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 13:58Специальная военная операция на Украине
По итогу безуспешного наступления в ДНР бригада ВСУ лишилась семи офицеров
"Что касается сложностей - специальная военная операция это не учения, а реальные боевые действия. Несмотря на это, все поставленные казакам задачи выполняются в полном объёме, будь то защита населенных пунктов либо атака украинских позиций", - прокомментировал Власов.
Количество казаков в зоне боевых действий, по словам Власова, не изменилось - свыше 1500 казаков в составе казачьих добровольческих отрядов и воинских частей Министерства обороны (по контракту).
Также атаман подчеркнул, что помощь казакам, участвующим в спецоперации, оказывается регулярно самим же казачеством.
"Собирают и доставляют её тоже казаки. В числе грузов - вода, продукты, предметы первой необходимости, лекарственные препараты, предметы гигиены, необходимая экипировка", - отметил Власов.
Вице-губернатор обозначил, что кубанскими казаками было собрано и отправлено более чем 372 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации на Украине.
Идут голосовать несмотря на обстрелы – сотрудники выездной комиссии о ситуации в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 16:38
В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ВласовТамань (станица)ДонбассУкраинаКубанское казачье войскоРоссияБезопасность
 
 
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