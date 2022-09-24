https://ria.ru/20220924/kazaki-1819193052.html

Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман

Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман - РИА Новости, 24.09.2022

Кубанские казаки выполняют все задачи, атакуя позиции ВСУ, заявил атаман

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время казачьего фестиваля рассказал РИА Новости, что в ходе СВО... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:28

2022-09-24T17:28

2022-09-24T17:29

специальная военная операция на украине

александр власов

тамань (станица)

донбасс

украина

кубанское казачье войско

россия

безопасность

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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время казачьего фестиваля рассказал РИА Новости, что в ходе СВО казаки выполняют задачи в полном объёме, будь то защита населенных пунктов либо атака украинских позиций.Фестиваль "Казачья слава", посвященный 230-летию высадки казаков на Кубани, прошел в субботу в Тамани."Что касается сложностей - специальная военная операция это не учения, а реальные боевые действия. Несмотря на это, все поставленные казакам задачи выполняются в полном объёме, будь то защита населенных пунктов либо атака украинских позиций", - прокомментировал Власов.Количество казаков в зоне боевых действий, по словам Власова, не изменилось - свыше 1500 казаков в составе казачьих добровольческих отрядов и воинских частей Министерства обороны (по контракту).Также атаман подчеркнул, что помощь казакам, участвующим в спецоперации, оказывается регулярно самим же казачеством."Собирают и доставляют её тоже казаки. В числе грузов - вода, продукты, предметы первой необходимости, лекарственные препараты, предметы гигиены, необходимая экипировка", - отметил Власов.Вице-губернатор обозначил, что кубанскими казаками было собрано и отправлено более чем 372 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса.Ранее сообщалось, что Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220924/minoborony-1819155205.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819184415.html

тамань (станица)

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александр власов, тамань (станица), донбасс, украина, кубанское казачье войско, россия, безопасность