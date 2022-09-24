https://ria.ru/20220924/izyum-1819247597.html

Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров

Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм Харьковской области, где якобы были обнаружены массовые... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:13

2022-09-24T23:13

2022-09-24T23:33

специальная военная операция на украине

сергей лавров

изюм (город)

россия

киев

оон

украина

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм Харьковской области, где якобы были обнаружены массовые захоронения украинцев."Город Изюм, где объявили, что там массовые захоронения замученных украинских жителей, и показали всего-навсего кладбище, где действительно были могилы, но не общие, не массовые, каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а украинцы их стали раскапывать. Для вашего сведения, был интерес целого ряда журналистов иностранных поехать туда и посмотреть своими глазами - их туда не пускает украинское руководство, и про Изюм уже никто ничего не пишет", - сказал он в ходе пресс-конференции в ООН.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче.В день появления вбросов в Telegram-каналах о якобы совершенных РФ военных преступлениях в Изюме глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина", что "могут произойти какие-то ужасные вещи", которые заставят западных политиков поддержать "новые супержесткие санкции" против РФ. Он также пожаловался, что ряд стран Запада "потеряли аппетит" к санкциям против РФ и каждый следующий санкционный пакет будет даваться сложнее, поэтому "даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить".В ООН заявили, что планируют направить группу в Изюм для проверки сообщений, но при этом сказали, что не обладают никакой информацией по поводу "массовых убийств".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения Киева враньем и сказал, что Россия будет отстаивать правду.

https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html

https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819245290.html

изюм (город)

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сергей лавров, изюм (город), россия, киев, оон, украина