23:13 24.09.2022 (обновлено: 23:33 24.09.2022)
Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров
Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм
Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм Харьковской области, где якобы были обнаружены массовые захоронения украинцев.
"Город Изюм, где объявили, что там массовые захоронения замученных украинских жителей, и показали всего-навсего кладбище, где действительно были могилы, но не общие, не массовые, каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а украинцы их стали раскапывать. Для вашего сведения, был интерес целого ряда журналистов иностранных поехать туда и посмотреть своими глазами - их туда не пускает украинское руководство, и про Изюм уже никто ничего не пишет", - сказал он в ходе пресс-конференции в ООН.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче.
В день появления вбросов в Telegram-каналах о якобы совершенных РФ военных преступлениях в Изюме глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина", что "могут произойти какие-то ужасные вещи", которые заставят западных политиков поддержать "новые супержесткие санкции" против РФ. Он также пожаловался, что ряд стран Запада "потеряли аппетит" к санкциям против РФ и каждый следующий санкционный пакет будет даваться сложнее, поэтому "даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить".
В ООН заявили, что планируют направить группу в Изюм для проверки сообщений, но при этом сказали, что не обладают никакой информацией по поводу "массовых убийств".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения Киева враньем и сказал, что Россия будет отстаивать правду.