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Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/izyum-1819247597.html
Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров
Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм Харьковской области, где якобы были обнаружены массовые... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:13
2022-09-24T23:33
специальная военная операция на украине
сергей лавров
изюм (город)
россия
киев
оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм Харьковской области, где якобы были обнаружены массовые захоронения украинцев."Город Изюм, где объявили, что там массовые захоронения замученных украинских жителей, и показали всего-навсего кладбище, где действительно были могилы, но не общие, не массовые, каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а украинцы их стали раскапывать. Для вашего сведения, был интерес целого ряда журналистов иностранных поехать туда и посмотреть своими глазами - их туда не пускает украинское руководство, и про Изюм уже никто ничего не пишет", - сказал он в ходе пресс-конференции в ООН.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче.В день появления вбросов в Telegram-каналах о якобы совершенных РФ военных преступлениях в Изюме глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина", что "могут произойти какие-то ужасные вещи", которые заставят западных политиков поддержать "новые супержесткие санкции" против РФ. Он также пожаловался, что ряд стран Запада "потеряли аппетит" к санкциям против РФ и каждый следующий санкционный пакет будет даваться сложнее, поэтому "даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить".В ООН заявили, что планируют направить группу в Изюм для проверки сообщений, но при этом сказали, что не обладают никакой информацией по поводу "массовых убийств".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения Киева враньем и сказал, что Россия будет отстаивать правду.
https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html
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сергей лавров, изюм (город), россия, киев, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Изюм (город), Россия, Киев, ООН, Украина
23:13 24.09.2022 (обновлено: 23:33 24.09.2022)
 
Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм, заявил Лавров

Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Изюм
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевские власти не пускают иностранных журналистов в Изюм Харьковской области, где якобы были обнаружены массовые захоронения украинцев.
"Город Изюм, где объявили, что там массовые захоронения замученных украинских жителей, и показали всего-навсего кладбище, где действительно были могилы, но не общие, не массовые, каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а украинцы их стали раскапывать. Для вашего сведения, был интерес целого ряда журналистов иностранных поехать туда и посмотреть своими глазами - их туда не пускает украинское руководство, и про Изюм уже никто ничего не пишет", - сказал он в ходе пресс-конференции в ООН.
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20 сентября, 15:15Специальная военная операция на Украине
Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче.
В день появления вбросов в Telegram-каналах о якобы совершенных РФ военных преступлениях в Изюме глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина", что "могут произойти какие-то ужасные вещи", которые заставят западных политиков поддержать "новые супержесткие санкции" против РФ. Он также пожаловался, что ряд стран Запада "потеряли аппетит" к санкциям против РФ и каждый следующий санкционный пакет будет даваться сложнее, поэтому "даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить".
В ООН заявили, что планируют направить группу в Изюм для проверки сообщений, но при этом сказали, что не обладают никакой информацией по поводу "массовых убийств".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения Киева враньем и сказал, что Россия будет отстаивать правду.
Генерал-полковник Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
22:50Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровИзюм (город)РоссияКиевООНУкраина
 
 
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