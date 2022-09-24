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Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме
Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме - РИА Новости, 24.09.2022
Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме
Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:39
2022-09-24T10:39
2022-09-24T10:45
турция
оборонпром
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истребители
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Труции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Одним из вариантов могут быть Су-35", - сказал Демир, отвечая на вопрос ведущего CNN Türk об альтернативах Турции в случае провала сделки по F-16.
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турция, оборонпром, су-35, f-16, в мире, истребители
Турция, Оборонпром, Су-35, F-16, В мире, Истребители
10:39 24.09.2022 (обновлено: 10:45 24.09.2022)
Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме
Глава оборонпрома Турции Денир: страна может рассмотреть закупку российских Су-35
АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Труции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Одним из вариантов могут быть Су-35", - сказал Демир, отвечая на вопрос ведущего CNN Türk об альтернативах Турции в случае провала сделки по F-16.