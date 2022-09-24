https://ria.ru/20220924/istrebiteli-1819125748.html

Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме

Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме - РИА Новости, 24.09.2022

Турция может рассмотреть закупку российских Су-35, заявили в оборонпроме

Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:39

2022-09-24T10:39

2022-09-24T10:45

турция

оборонпром

су-35

f-16

в мире

истребители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809634798_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7eb526210edd59d3cf456b5e69d5201c.jpg

АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16, заявил глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Труции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Одним из вариантов могут быть Су-35", - сказал Демир, отвечая на вопрос ведущего CNN Türk об альтернативах Турции в случае провала сделки по F-16.

https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810357083.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, оборонпром, су-35, f-16, в мире, истребители