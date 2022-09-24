https://ria.ru/20220924/ispaniya-1819056262.html
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах - РИА Новости, 24.09.2022
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах
Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T03:55
2022-09-24T03:55
2022-09-24T03:55
туризм
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express.Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра уверен, что именно бесконечные вечеринки с возлияниями и запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок. "Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома". Число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице. При этом Магалуф пытается изменить свою репутацию и нацелиться на семейную аудиторию, избавившись от дурной славы.Новайра добавил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много британцев. Эксперт предположил, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений мог бы пройти дополнительную подготовку.
https://ria.ru/20220622/mayorka-1797075415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, испания, балеарские острова, майорка, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Балеарские острова, Майорка, туристы
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах
В Испании курортом с наибольшим числом сообщений о домогательствах стала Кальвия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает
Express.
Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра уверен, что именно бесконечные вечеринки с возлияниями и запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок. "Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома".
Число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио
на Ибице
.
При этом Магалуф пытается изменить свою репутацию и нацелиться на семейную аудиторию, избавившись от дурной славы.
Новайра добавил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много британцев. Эксперт предположил, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений мог бы пройти дополнительную подготовку.