https://ria.ru/20220924/ispaniya-1819056262.html

В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах

В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах - РИА Новости, 24.09.2022

В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах

Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T03:55

2022-09-24T03:55

2022-09-24T03:55

туризм

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испания

балеарские острова

майорка

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express.Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра уверен, что именно бесконечные вечеринки с возлияниями и запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок. "Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома". Число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице. При этом Магалуф пытается изменить свою репутацию и нацелиться на семейную аудиторию, избавившись от дурной славы.Новайра добавил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много британцев. Эксперт предположил, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений мог бы пройти дополнительную подготовку.

https://ria.ru/20220622/mayorka-1797075415.html

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Лана Баева

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