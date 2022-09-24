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В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах - РИА Новости, 24.09.2022
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Туризм
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В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах - РИА Новости, 24.09.2022
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах
Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T03:55
2022-09-24T03:55
туризм
туризм
новости - туризм
испания
балеарские острова
майорка
туристы
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express.Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра уверен, что именно бесконечные вечеринки с возлияниями и запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок. "Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома". Число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице. При этом Магалуф пытается изменить свою репутацию и нацелиться на семейную аудиторию, избавившись от дурной славы.Новайра добавил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много британцев. Эксперт предположил, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений мог бы пройти дополнительную подготовку.
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туризм, новости - туризм, испания, балеарские острова, майорка, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Балеарские острова, Майорка, туристы
03:55 24.09.2022
 
В Испании назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах

В Испании курортом с наибольшим числом сообщений о домогательствах стала Кальвия

© AP Photo / Joan LladoПолицейские патрулируют курорт Магалуф на испанском острове Майорка
Полицейские патрулируют курорт Магалуф на испанском острове Майорка - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Joan Llado
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства в Испании, сообщает Express.
Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра уверен, что именно бесконечные вечеринки с возлияниями и запрещенными веществами провоцируют нападения на туристок. "Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома".
Число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице.
При этом Магалуф пытается изменить свою репутацию и нацелиться на семейную аудиторию, избавившись от дурной славы.
Новайра добавил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много британцев. Эксперт предположил, что персонал ночных клубов и других вечерних заведений мог бы пройти дополнительную подготовку.
Майорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов
 
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