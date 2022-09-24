США не позволят Ирану получить ядерное оружие, заявил Кирби
Член Совбеза Белого дома Кирби заявил, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие
© AP Photo / Susan Walsh Контр-адмирал Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Контр-адмирал Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США не позволят Ирану получить ядерное оружие и по-прежнему считают дипломатию и переговоры лучшим способом достичь поставленной цели. Об этом заявил в субботу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.
“Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие”, - сообщил он.
“Всего несколько недель назад мы думали, что находимся немного ближе к возвращению к сделке”, - добавил Кирби.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В результате переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана в Вене в декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Иранская сторона оценила переговоры как успешные, однако госдеп США посчитал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением представителей сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены, в чем МИД Ирана обвинял американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.
На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам. Немногим ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что недавний ответ Тегерана, по мнению Вашингтона, отбрасывает переговоры по этой тематике назад, что делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.
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