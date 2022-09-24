https://ria.ru/20220924/himars-1819131218.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска ночью выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Нижняя Дуванка в Луганской народной республике,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:15

2022-09-24T11:15

2022-09-24T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Нижняя Дуванка в Луганской народной республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.45 (совпадает с московским временем) по н.п. Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars