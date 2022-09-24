https://ria.ru/20220924/himars-1819124523.html

Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума

Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума - РИА Новости, 24.09.2022

Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума

Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день голосования на референдуме, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:27

2022-09-24T10:27

2022-09-24T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день голосования на референдуме, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.По его словам, результат голосования в ЛНР оценивают как хороший, подавляющее большинство людей имеет возможность принять участие не только на территории ЛНР, но и за ее пределами."Единственное, что можно оценивать как давление, - это стремление Украины сорвать проведение референдума. За минувший день по Луганской Народной Республике были выпущены 24 ракеты HIMARS", - сказал он в Общественной палате.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, референдум в донбассе