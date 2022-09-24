https://ria.ru/20220924/himars-1819124523.html
Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума
Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума - РИА Новости, 24.09.2022
Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума
Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день голосования на референдуме, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T10:27
2022-09-24T10:27
2022-09-24T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
референдум в донбассе
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день голосования на референдуме, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.По его словам, результат голосования в ЛНР оценивают как хороший, подавляющее большинство людей имеет возможность принять участие не только на территории ЛНР, но и за ее пределами."Единственное, что можно оценивать как давление, - это стремление Украины сорвать проведение референдума. За минувший день по Луганской Народной Республике были выпущены 24 ракеты HIMARS", - сказал он в Общественной палате.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:27 24.09.2022 (обновлено: 10:51 24.09.2022)
Украина выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день референдума
Мирошник: ВСУ выпустили 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день голосования на референдуме