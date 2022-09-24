https://ria.ru/20220924/gosoboronzakaz-1819177744.html

Путин подписал закон о наказании за нарушение контрактов гособоронзаказа

Путин подписал закон о наказании за нарушение контрактов гособоронзаказа - РИА Новости, 24.09.2022

Путин подписал закон о наказании за нарушение контрактов гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:05

2022-09-24T16:05

2022-09-24T18:01

россия

владимир путин

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Речь идёт о нарушении должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу, повлекшем ущерб государству в сумме не менее 5% цены договора и не менее 5 миллионов рублей, а также невыполнение контракта.За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта гособоронзаказа уже определённым подрядчиком или поставщиком грозит лишение свободы до восьми лет, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за такие действия.Освобождение от наказания возможно, если нарушения добровольно устранены.

https://ria.ru/20220921/gosoboronzakaz-1818330391.html

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россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, общество