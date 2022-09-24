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Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022
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Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель
Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022
Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель
Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:26
2022-09-24T17:26
в мире
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН Вито Гриттани."Мы не все избирательные участки еще посетили, не бывает, что все идеально. Из того, что видели, не можем сказать о замечаниях, нарушениях, все было открыто, транспарентно", - сказал Гриттани на брифинге.Еще один международный наблюдатель, главный редактор издания "Russia News" Джанфранко Вестуто заявил, что обстановка голосования на референдуме в ДНР противоположна тому, что показывают и рассказывают в Европе."Это исторический референдум, который происходит, будет хорошим примером для таких стран как, например, Шотландия. Мы рады, что международное право в части самоопределения народа здесь уважается. Это историческое событие для всего мира… Если бы у нас в Италии была такая свобода волеизъявления, выбора, как у вас здесь", - сказал на брифинге Вестуто.Он также заявил, что заявления Киева о том, что жителей заставляют идти голосовать на референдум – это абсурд.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю".
2022-09-24T17:26
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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
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в мире, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, донецк (днр), украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, Донецк (ДНР), Украина
17:26 24.09.2022
 
Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель

Международный наблюдатель Вестуто назвал референдум в Донбассе историческим событием

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМедиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости
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Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН Вито Гриттани.
"Мы не все избирательные участки еще посетили, не бывает, что все идеально. Из того, что видели, не можем сказать о замечаниях, нарушениях, все было открыто, транспарентно", - сказал Гриттани на брифинге.
Еще один международный наблюдатель, главный редактор издания "Russia News" Джанфранко Вестуто заявил, что обстановка голосования на референдуме в ДНР противоположна тому, что показывают и рассказывают в Европе.
"Это исторический референдум, который происходит, будет хорошим примером для таких стран как, например, Шотландия. Мы рады, что международное право в части самоопределения народа здесь уважается. Это историческое событие для всего мира… Если бы у нас в Италии была такая свобода волеизъявления, выбора, как у вас здесь", - сказал на брифинге Вестуто.
Он также заявил, что заявления Киева о том, что жителей заставляют идти голосовать на референдум – это абсурд.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в ДонбассеДонецк (ДНР)Украина
 
 
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