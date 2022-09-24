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Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель

Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022

Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель

Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:26

2022-09-24T17:26

2022-09-24T17:26

в мире

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН Вито Гриттани."Мы не все избирательные участки еще посетили, не бывает, что все идеально. Из того, что видели, не можем сказать о замечаниях, нарушениях, все было открыто, транспарентно", - сказал Гриттани на брифинге.Еще один международный наблюдатель, главный редактор издания "Russia News" Джанфранко Вестуто заявил, что обстановка голосования на референдуме в ДНР противоположна тому, что показывают и рассказывают в Европе."Это исторический референдум, который происходит, будет хорошим примером для таких стран как, например, Шотландия. Мы рады, что международное право в части самоопределения народа здесь уважается. Это историческое событие для всего мира… Если бы у нас в Италии была такая свобода волеизъявления, выбора, как у вас здесь", - сказал на брифинге Вестуто.Он также заявил, что заявления Киева о том, что жителей заставляют идти голосовать на референдум – это абсурд.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T17:26 true PT2M45S

"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно. 2022-09-24T17:26 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, донецк (днр), украина