Референдум в ДНР проходит открыто, заявил международный наблюдатель

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН Вито Гриттани."Мы не все избирательные участки еще посетили, не бывает, что все идеально. Из того, что видели, не можем сказать о замечаниях, нарушениях, все было открыто, транспарентно", - сказал Гриттани на брифинге.Еще один международный наблюдатель, главный редактор издания "Russia News" Джанфранко Вестуто заявил, что обстановка голосования на референдуме в ДНР противоположна тому, что показывают и рассказывают в Европе."Это исторический референдум, который происходит, будет хорошим примером для таких стран как, например, Шотландия. Мы рады, что международное право в части самоопределения народа здесь уважается. Это историческое событие для всего мира… Если бы у нас в Италии была такая свобода волеизъявления, выбора, как у вас здесь", - сказал на брифинге Вестуто.Он также заявил, что заявления Киева о том, что жителей заставляют идти голосовать на референдум – это абсурд.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю".
2022-09-24T17:26
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"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде
В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в ДНР о вхождении в состав РФ проходит открыто, транспарентно, заявил основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН Вито Гриттани.
"Мы не все избирательные участки еще посетили, не бывает, что все идеально. Из того, что видели, не можем сказать о замечаниях, нарушениях, все было открыто, транспарентно", - сказал Гриттани на брифинге.
Еще один международный наблюдатель, главный редактор издания "Russia News" Джанфранко Вестуто заявил, что обстановка голосования на референдуме в ДНР противоположна тому, что показывают и рассказывают в Европе.
"Это исторический референдум, который происходит, будет хорошим примером для таких стран как, например, Шотландия. Мы рады, что международное право в части самоопределения народа здесь уважается. Это историческое событие для всего мира… Если бы у нас в Италии была такая свобода волеизъявления, выбора, как у вас здесь", - сказал на брифинге Вестуто.
Он также заявил, что заявления Киева о том, что жителей заставляют идти голосовать на референдум – это абсурд.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
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Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
2 из 14
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
4 из 14
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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