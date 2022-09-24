https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819188429.html

В ГД заявили, что для России важен голос каждого, кто пришел на референдум

В ГД заявили, что для России важен голос каждого, кто пришел на референдум - РИА Новости, 24.09.2022

В ГД заявили, что для России важен голос каждого, кто пришел на референдум

Голосования под дулами автоматов не происходит, для России важен голос каждого, заявил депутат Госдумы Геннадий Панин. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:03

2022-09-24T17:03

2022-09-24T17:03

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

единая россия

референдумы на освобожденных территориях

госдума рф

донбасс

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Голосования под дулами автоматов не происходит, для России важен голос каждого, заявил депутат Госдумы Геннадий Панин."К разочарованию коллективного Запада, голосования под дулами автоматов не происходит. Жители ДНР выходят во дворы, чтобы скорее отдать свой голос. Процент проголосовавших высокий", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Панина, который работает в составе пула международных наблюдателей.Он отметил, что у людей на лицах радость и уверенность в мирном будущем. Сейчас в ходе референдума для России важен голос каждого."Нас продолжают обвинять в захвате Крыма, насильственном присоединении. Но вдумайтесь: если бы тогда жители Крыма не приняли добровольного решения, прошли бы эти годы без восстаний, сопротивлений, эмиграции? Противостояние кровавой демократии Запада, к сожалению, не только продолжается, но и эскалируется. Итоги референдума, нет никаких сомнений, будут необратимым шагом и ознаменуют историческое воссоединение сильной державы", - добавил депутат.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T17:03 true PT2M45S

"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно. 2022-09-24T17:03 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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