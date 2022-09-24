https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819172972.html

В Совфеде отметили высокую явку на референдумах о присоединении к России

В Совфеде отметили высокую явку на референдумах о присоединении к России - РИА Новости, 24.09.2022

В Совфеде отметили высокую явку на референдумах о присоединении к России

Референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях, показывают высокую явку, что, с одной стороны, свидетельствует о желании людей... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:40

2022-09-24T15:40

2022-09-24T15:40

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

сергей цеков

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях, показывают высокую явку, что, с одной стороны, свидетельствует о желании людей определить свою дальнейшую судьбу, а с другой - что безопасность на участках для голосования обеспечена на высоком уровне, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.По словам сенатора, высокая явка вызвана не только важными вопросами, вынесенными на референдум, но и уверенностью граждан в том, что их жизни на участках ничто не угрожает."И главное, чему будет способствовать такая спокойная обстановка на референдумах, - это уверенности в том, что действительно будет установлены истинные результаты голосования", - убежден Цеков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

херсонская область

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не верю, что это с нами происходит" – референдум в Москве, Курске и Волгограде В Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно. 2022-09-24T15:40 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, сергей цеков, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , запорожская область