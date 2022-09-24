https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819171139.html

Голосование в Энергодаре проходит штатно, несмотря на обстрелы

Голосование в Энергодаре проходит штатно, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 24.09.2022

Голосование в Энергодаре проходит штатно, несмотря на обстрелы

Голосование на референдуме в Энергодаре, несмотря на возобновившиеся обстрелы со стороны украинских войск, проходит в штатном режиме, сообщил глава... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:29

2022-09-24T15:29

2022-09-24T15:29

в мире

энергодар

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818720971_0:37:2300:1331_1920x0_80_0_0_0fa294c5a27dc68562be0a0e5c7da5e7.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в Энергодаре, несмотря на возобновившиеся обстрелы со стороны украинских войск, проходит в штатном режиме, сообщил глава администрации города Александр Волга.Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/energodar-1819169481.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область