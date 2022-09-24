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Украина использует все ресурсы, чтобы сорвать референдумы, заявила Мизулина

Украина использует все ресурсы, чтобы сорвать референдумы, заявила Мизулина - РИА Новости, 24.09.2022

Украина использует все ресурсы, чтобы сорвать референдумы, заявила Мизулина

Украина задействует все свои ресурсы, чтобы сорвать референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, основные инструменты — террор и дезинформация,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:39

2022-09-24T14:39

2022-09-24T14:39

в мире

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

лига безопасного интернета

вооруженные силы украины

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украина задействует все свои ресурсы, чтобы сорвать референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, основные инструменты — террор и дезинформация, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Мизулина отметила, что продолжаются обстрелы мирного населения на территориях, где проходят референдумы, а также активно распространяются фейки о всенародном голосовании в интернете. По словам Мизулиной, поведение киевской власти в этой ситуации показывает, что Украина испугалась."Мы уже с уверенностью можем сказать, что киевский режим испугался. Это настоящая истерика киевского режима", — заключила Мизулина.

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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