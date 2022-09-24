13:29 24.09.2022 (обновлено: 14:06 24.09.2022)
Депутат ГД зафиксировал отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе
Депутат ГД зафиксировал высокую явку и отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Явка на референдумах в Донбассе очень высокая, провокаций не зафиксировано, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимающий участие в наблюдении за ходом голосования в ДНР.
"Явка очень высокая, очень активно идет голосование. Посмотрим результаты", - отметил парламентарий.
Тайсаев отметил, что в рамках наблюдения на референдумах, будут смотреть за ходом голосования "во всех регионах".
"Никаких провокаций, слава Богу, нет", - также отметил он.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Вчера, 13:27Жители освобожденных территорий голосуют на избирательных участках в РоссииВ Москве, Курске и Волгограде в пятницу стартовало голосование в рамках референдума о вхождении ДНР, ЛНР, подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие продлится до 27 сентября включительно.