https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819149743.html

Депутат ГД зафиксировал отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе

Депутат ГД зафиксировал отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2022

Депутат ГД зафиксировал отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе

Явка на референдумах в Донбассе очень высокая, провокаций не зафиксировано, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимающий участие в наблюдении... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:29

2022-09-24T13:29

2022-09-24T14:06

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

госдума рф

казбек тайсаев

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Явка на референдумах в Донбассе очень высокая, провокаций не зафиксировано, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимающий участие в наблюдении за ходом голосования в ДНР."Явка очень высокая, очень активно идет голосование. Посмотрим результаты", - отметил парламентарий.Тайсаев отметил, что в рамках наблюдения на референдумах, будут смотреть за ходом голосования "во всех регионах"."Никаких провокаций, слава Богу, нет", - также отметил он.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819149627.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, госдума рф, казбек тайсаев